«الإسعاف الوطني» يستجيب لـ 108 آلاف بلاغ خلال 9 أشهر

كشف الإسعاف الوطني، التابع للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن مركز الاتصال استقبل، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 260 ألفاً و423 مكالمة، فيما استجابت الفِرَق الإسعافية لـ108 آلاف و315 بلاغاً إسعافياً، وقدّمت الرعاية الطبية الطارئة لـ87 ألفاً و179 مريضاً، وأكد أنه يواصل جاهزيته على مدار الساعة للاستجابة للحالات الطبية الطارئة عبر رقم طوارئ الإسعاف 998، كجزء من منظومة متكاملة للاستجابة للطوارئ في دولة الإمارات، تضع الإنسان أولاً، وتسهم في تعزيز سلامة المجتمع.