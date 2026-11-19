أعلن مستشفى سلمى لإعادة التأهيل التابع لـ«صحة»، تحسّن حالة الطفل (سيف) الذي يعاني حالات طبية معقدة منذ الولادة، وانتقاله من الاعتماد على جهاز التنفس إلى التنفس بشكل مستقل مع دعم بسيط بالأكسجين، إلى جانب تحسّن تناوله الطعام عن طريق الفم وقدراته الحركية والتواصلية، بعد تلقيه رعاية تأهيلية متكاملة.

ووصل (سيف) إلى المستشفى وهو يعاني فتقاً حجابياً خلقياً وفشلاً تنفسياً مزمناً، ويعتمد على جهاز التنفس والتغذية الأنبوبية، لتبدأ معه رحلة تأهيل استهدفت احتياجاته الصحية والنمائية، ومساعدته على اكتساب قدر أكبر من الاستقلالية.

وأوضح المستشفى أن الفريق المعالج وضع خطة رعاية متعددة التخصصات، شملت طب الأطفال والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والبلع والرعاية الترفيهية، بدأ معها (سيف) يحقق تقدماً تدريجياً في التنفس والتغذية والحركة، والتواصل والتفاعل مع من حوله.

ومع استمرار التأهيل والمتابعة، تحسّن تناوله للطعام عن طريق الفم، وتطورت مهاراته الحركية والحسية وقدرته على المشاركة في اللعب، تزامناً مع انتقاله إلى التنفس بشكل مستقل مع دعم بسيط بالأكسجين.

وقال اختصاصي طب الأطفال في المستشفى، الدكتور علي رشوان علي زلط، إن (سيف) كان يعتمد عند وصوله على الأجهزة للمساعدة في التنفس والتغذية، بينما أصبح يتنفس بشكل مستقل ويتناول الطعام عن طريق الفم، وينمو بصورة أفضل، مؤكداً أن رحلته تعكس أثر الرعاية التأهيلية المبكرة والمنسقة في دعم الأطفال ذوي الحالات المعقدة.

من جانبه، أوضح أخصائي العلاج الطبيعي في المستشفى، أليكسيس جوزيف كولادا سولاس، أن (سيف) أظهر تقدماً ملحوظاً في المهارات الحركية والانتقالية، بفضل خطة علاجية متعددة التخصصات تضمنت أهدافاً حركية واضحة ومتابعة منتظمة.

وأضاف أن التدخلات العلاجية الموجهة ساعدت على دعم التوازن والتحكم الوضعي والقوة الحركية، بما أسهم في تحقيق مكاسب وظيفية تدريجية دعمت قدراً أكبر من الاستقلالية.

وأكد المستشفى أن رحلة (سيف) تبرز أهمية التأهيل المتخصص، والتعاون الوثيق بين الأسرة والفريق العلاجي في مساعدة الأطفال على تحقيق تقدم ملموس، وتعكس دوره في تقديم رعاية تأهيلية إنسانية ومتكاملة للأطفال الذين يحتاجون إلى دعم طويل الأمد.