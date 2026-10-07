«توام» ينقذ مسناً يعاني سرطان القولون والمستقيم

أعلنت «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، عن نجاح مستشفى توام – «صحة» في إجراء جراحة متقدمة لسرطان القولون والمستقيم باستخدام تقنية المنظار لمريض يبلغ من العمر 81 عاماً، كان يعاني من سرطان في الجزء السفلي من المستقيم، إلى جانب عدة عوامل طبية عالية الخطورة، شملت السمنة، ومرضاً قلبياً، ووجود جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وفي هذه الحالة، خضع المريض لجراحة متقدمة بالمنظار لاستئصال الورم من خلال شقوق صغيرة باستخدام تقنيات أقل توغلًا، ورغم عمر المريض وتعقيد حالته الطبية، تم إجراء العملية بنجاح من دون الحاجة إلى فغرة مؤقتة أو دائمة.

وبعد الجراحة، تعافى المريض بصورة جيدة، وتمكن من تناول الطعام بشكل طبيعي، وغادر المستشفى بعد ثلاثة أيام. وقال استشاري جراحة الجهاز الهضمي والأورام في المستشفى، الدكتور مهدي الطاهر: «أسهم التخطيط الدقيق والنهج الجراحي الأقل توغلاً في استئصال الورم بأمان، مع تجنب الحاجة إلى فغرة مؤقتة أو دائمة، بما يدعم تعافي المريض وجودة حياته»، وأضاف: «يمكن للجراحة المتقدمة بالمنظار أن توفر فوائد مهمة للمرضى المناسبين، بما في ذلك تقليل حجم الشقوق الجراحية، والحد من الأثر الجراحي، ودعم التعافي بشكل أسرع». وتسلط هذه الحالة الضوء على التزام «صحة» بتقديم رعاية تخصصية لمرضى السرطان، مدعومة بخبرات جراحية متقدمة.