«خليفة الطبية» تطلق برنامجاً لإدارة التشنج العضلي لدى الأطفال

أطلقت مدينة الشيخ خليفة الطبية، التابعة لـ«صحة»، إحدى منشآت مجموعة «بيورهيلث»، بالتعاون مع مستشفى «سينسيناتي للأطفال» برنامجاً متكاملاً لإدارة التشنج العضلي لدى الأطفال في دولة الإمارات، بعد نجاحها في إجراء أول عملية قطع انتقائي للجذور العصبية الظهرية (SDR).

ويعتمد البرنامج على نموذج متعدد التخصصات لا يقتصر على الجراحة، إذ يخضع الأطفال المرشحون لتقييم دقيق قبل الإجراء، يعقبه مسار تأهيلي منظم قد يمتد إلى عام كامل، ويتضمن العلاج الطبيعي المكثف، وإعادة التقييم المنتظم، والمتابعة المنسقة، بما يدعم الحركة والوظيفة والنتائج الإكلينيكية طويلة الأمد.

ويعد قطع الجذور العصبية الظهرية الانتقائي، من التدخلات الجراحية العصبية المتقدمة، المستخدمة لتخفيف التشنج في الأطراف السفلية لدى الأطفال المصابين بالشلل الدماغي التشنجي من النوع الثنائي.

وقال استشاري جراحة الأعصاب رئيس قسم جراحة الأعصاب في مدينة خليفة الطبية (صحة)، الدكتور آرون راجين، إن قطع الجذور العصبية الظهرية الانتقائي، يمثل جزءاً من مسار علاجي متكامل يتجاوز الإجراء الجراحي، ويبدأ بالاختيار الدقيق للحالات ويمتد إلى مراحل التأهيل والمتابعة طويلة الأمد.

وأوضح أن الإجراء يمكن، بالنسبة للأطفال المناسبين، أن يُحدث تحسناً ملموساً في الحركة وجودة الحياة، مشيراً إلى أن التعاون مع مستشفى «سينسيناتي للأطفال» أسهم في تطبيق مسار متكامل لإدارة التشنج العضلي، وإتاحة هذا المستوى المتقدم من الرعاية التخصصية للأسر داخل دولة الإمارات.

من جانبه، أكد رئيس قسم جراحة أعصاب الأطفال في مستشفى «سينسيناتي للأطفال»، الدكتور فرانشيسكو تي مانغانو، أن التعاون يرسخ نهجاً متكاملاً لتقييم الأطفال وإجراء الجراحة وتأهيلهم، ويقرّب خدمات القطع الانتقائي للجذور العصبية الظهرية من الأطفال والأسر في المنطقة، بعد أن كان الحصول على هذا المستوى من الرعاية يستدعي السفر إلى الخارج.