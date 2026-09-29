تحقيق أمنيات 11 طفلاً من مرضى القلب

احتفت مؤسسة «تحقيق أمنية» باليوم العالمي للقلب من خلال فعالية إنسانية أُقيمت بالتعاون مع مدينة الشيخ خليفة الطبية -صحة إحدى شركات مجموعة «بيورهيلث»، وبرعاية شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وبدعم من قصر الإمارات ماندارين أورينتال أبوظبي.

وشهدت الفعالية تحقيق أمنيات 11 طفلاً يعانون أمراضاً قلبية. وتنوعت الأمنيات بين فئة «أتمنى أن أحصل على»، التي شملت الأجهزة الإلكترونية والألعاب والحيوانات الأليفة، وفئة «أتمنى أن أذهب»، التي تضمنت تجارب ترفيهية عائلية، إضافة إلى أمنية من فئة «أتمنى أن أكون» لطفل أمنيته أن يصبح شرطياً، والتي أُعلن عنها خلال الفعالية، وسيتم تحقيقها قريباً بالتعاون مع الجهات المختصة.

وقد تحولت لحظة تحقيق عن كل أمنية إلى احتفال شارك فيه الأطفال وأسرهم وممثلو الجهات الداعمة، وسط أجواء مفعمة بالفرح والسعادة.

وتضمّن البرنامج فقرات ترفيهية وأنشطة للأطفال، إلى جانب لحظات تحقيق الأمنيات والتقاط الصور التذكارية مع عائلاتهم. كما قدّم قصر الإمارات ماندارين أورينتال أبوظبي الضيافة للحضور، بما أسهم في توفير تجربة دافئة ومتكاملة للأطفال وأسرهم.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية، هاني الزبيدي: «إن الفعالية تجسّد ما يمكن أن نصنعه حين تتكامل جهود الشركاء في قطاعات العمل الإنساني والرعاية الصحية والطاقة والضيافة من أجل الأطفال.. فتحقيق الأمنية لا يمنح الطفل لحظة فرح فحسب، بل يعزز لديه ولدى أسرته مشاعر الأمل والقوة خلال رحلة العلاج».

وأكّد الرئيس التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي في مجموعة «طاقة»، حمد الهاجري، أن المسؤولية المجتمعية الفعلية تُبنى على شراكات مستدامة كي تُحدث أثراً ملموساً. وقال: «نحن مستمرون بالتزامنا في دعم المبادرات التي تضع الإنسان والمجتمع في صميم أثرها».

وشدد المدير الطبي التنفيذي في مدينة الشيخ خليفة الطبية - صحة، الدكتور محمد الصيعري، على أن رعاية الطفل تمتد إلى ما هو أبعد من العلاج الطبي، لتشمل دعمه نفسياً واجتماعياً لإحاطته وأسرته بالأمل.