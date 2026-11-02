«صحة» أبوظبي: حملة ممتدة لتشجيع المرأة على التبرع بالدم

أعلنت «صحة» في أبوظبي إطلاق حملة توعوية مخصصة للمرأة، تمتد على مدار العام، من خلال خدمات بنك الدم - «صحة»، بهدف الاحتفاء بإسهامات المرأة في التبرع الطوعي بالدم وتشجيع مزيد من النساء المؤهلات على التبرع بصورة منتظمة، بما يدعم احتياجات المرضى، ويعزز صحة المجتمع في دولة الإمارات.

وصُممت الحملة لتكون منصة مستمرة لا ترتبط بمناسبة واحدة، حيث تجمع على مدار العام بين أنشطة التوعية الموجهة للمرأة، والبرامج التثقيفية، والمشاركة المجتمعية، ومبادرات تكريم المتبرعات، وتسعى خدمات بنك الدم - «صحة»، من خلالها، إلى تعزيز الوعي بأهمية التبرع الطوعي بالدم، وتشجيع المشاركة المنتظمة بين النساء المؤهلات للتبرع.

وتواصل المرأة أداء دور مهم في دعم توافر إمدادات آمنة ومستدامة من الدم، فمنذ عام 2020 سجّلت 8599 امرأة إماراتية للتبرع بالدم، وأسهمن في 5174 عملية تبرع ناجحة، بما يعكس تنامي مشاركتهن في التبرع الطوعي والعمل الإنساني.

وقالت المديرة الطبية لخدمات بنك الدم - «صحة»، الدكتورة إيمان الزعابي، في بيان صحافي، أمس: «قدّمت المرأة إسهاماً مهماً ومتنامياً في مجال التبرع الطوعي بالدم، وتمثل هذه الحملة فرصة للاحتفاء بهذا الدور، وتشجيع مزيد من النساء المؤهلات على المشاركة، ومن خلال استمرار التوعية والتثقيف والتقدير على مدار العام، نسعى إلى دعم التبرع المنتظم وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية».