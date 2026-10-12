«زايد الخير» و«الإمارات للتنمية» يوقعان تفاهماً لتمكين المزارعين

وقّعت مؤسسة زايد الخير ومصرف الإمارات للتنمية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في دعم وتمكين المزارعين، وتطوير حلول تسهم في استدامة المشاريع الزراعية، وإعادة توظيف الموارد والأصول الزراعية غير المستغلة، بما يدعم الأمن الغذائي، ويعزز استدامة القطاع الزراعي.

وقع المذكرة عن المؤسسة مديرها العام، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، وعن المصرف رئيسه التنفيذي، أحمد محمد النقبي.

وتؤسس مذكرة التفاهم لإطار مؤسسي يجمع بين الدور الخيري والتنموي للمؤسسة وخبرات المصرف في الحلول التمويلية ودعم القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تطوير مبادرات تستهدف المزارعين والفئات الأكثر احتياجاً في القطاع الزراعي، وتعزيز قدرتهم على مواصلة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وتشمل أهداف المذكرة الإسهام في تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين المتعثرين في سداد التزاماتهم تجاه المصرف، وفق المعايير والضوابط المتفق عليها.

وتتضمن مجالات التعاون توفير منح وحوافز غير نقدية للمزارعين المؤهلين من خريجي برامج المسرعات الزراعية التابعة للمصرف، يمكن أن تشمل مستلزمات الإنتاج الزراعي ووحدات وأنظمة تحلية المياه وأنظمة الري المتقدمة والموفرة للمياه، وغيرها من المعدات والحلول التي تسهم في رفع الإنتاجية.

كما يسعى الطرفان من خلال الشراكة إلى تحويل الموارد والأصول الزراعية المعطلة إلى فرص إنتاجية، ورفع كفاءة استغلال الأراضي وتحسين إنتاجيتها.

• أهداف المذكرة تشمل الإسهام في تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين المتعثرين في سداد التزاماتهم تجاه «المصرف».