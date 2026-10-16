بلدية أبوظبي تعزز المسؤولية المجتمعية تجاه الشواطئ

ضمن مبادراتها التوعوية الموجهة إلى المجتمع، نظمت بلدية أبوظبي فعالية بعنوان «شواطئ مستدامة» على شاطئ البطين، مستهدفة مرتادي الشاطئ وطلاب المدارس، تعزيزاً للممارسات البيئية المستدامة، والحفاظ على الموارد والمرافق العامة.

وهدفت الفعالية إلى توعية الزوار بأهمية المحافظة على الشواطئ، وحمايتها من ممارسات قد تؤثر سلباً في البيئة، لتشجيعهم على تبني سلوكيات إيجابية ومسؤولة تدعم حمايتها.

وتأتي فعالية «شواطئ مستدامة» ضمن جهود البلدية، الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، بما يعزز جودة الحياة والبيئة الحضرية المستدامة في أبوظبي.