«عيادات صحة» توفّر فحوصاً وقائية للنساء

تواصل «عيادات صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، حملة «بوجودها تشرق الحياة»، طوال نوفمبر الجاري، للتوعية بأهمية الفحوص الدورية والكشف المبكر والرعاية الوقائية للمرأة في مختلف مراحل حياتها، وتشجيعها على إعطاء الأولوية لصحتها الجسدية والنفسية.

وتنظم العيادات، ضمن الحملة، فعالية مجتمعية تفاعلية في «ياس مول» بأبوظبي، يومي 10 و11 نوفمبر، تتيح للزائرات المشاركة في أنشطة تشمل تحليل البشرة، وفحوصاً صحية أساسية تتضمن قياس مستويات المعادن والفيتامينات.

وتهدف الفعالية إلى تشجيع النساء على تخصيص وقت للعناية بأنفسهن، وفتح الحوار حول صحتهن، مع تأكيد أهمية مواصلة الفحوص الدورية والرعاية الوقائية بعد انتهاء الحملة، التي انطلقت، في أكتوبر الماضي، تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، وقالت المدير الطبي التنفيذي بالإنابة في «عيادات صحة»، الدكتورة سلامة محمد الحوسني، إن الحملة تسعى إلى تعزيز إدراك النساء أهمية الكشف المبكر، وجعل الرعاية الوقائية جزءاً من حياتهن اليومية، من خلال خدمات رعاية أولية وتخصصية سهلة الوصول، واستشارات دورية وفحوص وقائية تساعدهن على اتخاذ خطوات مدروسة نحو حياة أكثر صحة.

وشهدت الفعاليات السابقة للحملة، في «الريم مول» بأبوظبي و«الجيمي مول» في العين، إقبالاً إيجابياً، بينما تواصل العيادات تقديم الفحوص الوقائية والتقييمات الصحية عبر مراكزها خلال فترة الحملة.

وتوفر «عيادات صحة»، عبر شبكة مراكزها في أبوظبي والعين والظفرة، خدمات الرعاية الأولية والوقائية على مدار العام، بما يدعم الكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب واستمرارية الرعاية. ويمكن الاطلاع على خدمات صحة المرأة عبر الموقع الإلكتروني للعيادات، وحجز المواعيد بالاتصال على الرقم 800450.