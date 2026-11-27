تعاني (سارة - سودانية - 39 عاماً)، الإكزيما الحادة منذ ثلاث سنوات، وتحتاج إلى 30 ألف درهم لتغطية كلفة الإبر العلاجية والأدوية المقررة لها لمدة ثلاثة أشهر، وتناشد أهل الخير مساعدتها على تدبير المبلغ، إذ تعجز أسرتها عن تحمّل كلفة العلاج.

وقالت (سارة) إن معاناتها بدأت بحكة شديدة وجفاف في الجلد، وظهور قشور صاحبتها أعراض التهاب الأنف التحسسي والعطاس،. ومع اشتداد الأعراض توجهت إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي (صحة)، حيث خضعت للفحص الطبي وطُلب منها إجراء تحاليل مخبرية، وأضافت أن الطبيبة وصفت لها مراهم وكريمات وأدوية للحساسية، وأنها واظبت على استخدامها حتى خفّت الأعراض واستقرت حالتها فترة من الوقت.

وتابعت أن الحكة عادت بعد فترة، وظهرت القشور مجدداً، وشعرت بضيق حاد في التنفس، فطلبت من شقيقتها نقلها إلى المستشفى، وهناك أُعيد تقييم حالتها بعد إجراء فحوص جديدة، وعُدلت خطة العلاج بعدما تراجعت استجابتها للأدوية السابقة، لتشمل إبراً علاجية وأدوية ومتابعة طبية. وقالت إنها تخشى أن تتفاقم الأعراض مجدداً إذا تعذّر عليها بدء العلاج المقرر.

وأوضحت أن شقيقتها الكبرى المعيلة الوحيدة للأسرة المكونة من أربعة أفراد، وتعمل لدى جهة حكومية في أبوظبي براتب شهري قدره 6000 درهم، تسدّد منه 2000 درهم أقساطاً مصرفية و1500 درهم لإيجار المسكن، وأضافت أن المبلغ المتبقي (2500 درهم)، بالكاد يغطي الاحتياجات اليومية للأسرة، ما يجعل تدبير كلفة العلاج فوق قدرتها المالية. وقالت إن شقيقتها تتحمل نفقات الأسرة وحدها، وإنها تأمل أن يساعدها أهل الخير على توفير الإبر والأدوية المقررة للأشهر الثلاثة المقبلة، حتى تتمكن من مواصلة العلاج والمتابعة في المستشفى.

الإكزيما

تتفاوت أعراض الإكزيما بين المصابين، ومن أكثرها شيوعاً الحكة واحمرار الجلد وجفافه، وقد يصبح الجلد خشناً أو متشققاً، وتظهر لدى بعض المصابين بثور أو تقرحات.

المريضة:

. شقيقتي الكبرى المعيلة الوحيدة للأسرة، وراتبها 6000 درهم، تُسدّد منه 2000 أقساطاً مصرفية و1500 لإيجار المسكن.