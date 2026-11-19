يعاني (أبوياسين - مغربي - 66 عاماً) اعتلالاً في شبكية العين اليسرى، مصحوباً بنمو أوعية دموية جديدة ونزيف حاد وتشوش في الرؤية، ويحتاج إلى علاج بكلفة تبلغ 26 ألفاً و385 درهماً، ويناشد ابنه أهل الخير مساعدته على تدبيرها، في ظل عجز الأسرة عن سداد المبلغ، وتوقف والده عن العمل بسبب مرضه وتقدّمه في السن، وعدم تغطية التأمين الصحي للعلاج.

ويشير تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي (صحة)، إلى أن المريض يعاني أيضاً بقعة كبيرة الحجم في العين اليسرى تزيد تشوش الرؤية، مبيناً استقرار اعتلال الشبكية السكري في العين اليمنى، بعد علاجها سابقاً بالليزر، مع وجود ندبة في مركز الإبصار فيها، فضلاً عن وجود مياه بيضاء في العينين.

وقال ابن المريض لـ«الإمارات اليوم» إن والده يعاني مرض السكري وارتفاع ضغط الدم منذ سنوات، وكان يحرص خلال تلك الفترة على تناول الأدوية والعقاقير الطبية، والالتزام بالمراجعات الدورية لمتابعة حالته الصحية، إلا أنه شعر، في أكتوبر الماضي، بتشوش في الرؤية في عينه اليسرى استمر أسبوعاً.

وأضاف: «نقلنا والدي إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وكان يعاني نزيفاً حاداً في العين اليسرى، وأُجريت له فحوص وتحاليل وأشعة، ومكث في المستشفى يومين تلقى خلالهما العلاج والرعاية الصحية».

وتابع أن الطبيب المعالج أوضح للأسرة، بعد ظهور نتائج الفحوص، ضرورة وضع خطة علاجية لوالده، تبدأ بحقن داخل العين اليسرى، يتبعها علاج الشبكية بالليزر. وفي حال عدم الاستجابة للحقن، يُجرى تدخل جراحي يشمل إزالة المياه البيضاء واستئصال الجسم الزجاجي، وعلاج الشبكية بالليزر من داخل العين.

وأوضح أن كلفة العلاج تبلغ 26 ألفاً و385 درهماً، ولا يغطيها التأمين الصحي، بينما لا تمتلك الأسرة القدرة على تدبير المبلغ.

وأشار إلى أن والده عمل في الدولة أكثر من 40 عاماً في القطاعين الحكومي والخاص، ويعيل أسرة مكونة من زوجة (ربة منزل) وأربعة أبناء، إلا أن مرضه وتقدّمه في السن حالا دون استمراره في العمل.

وأعرب عن أمله أن تجد مناشدته استجابة من أهل الخير، لمساعدة والده على تلقي العلاج المقرر، في ظل عجز الأسرة عن تحمّل كلفته.

الابن:

. والدي عمل في الدولة 40 عاماً، ويعيل أسرة من زوجة و4 أبناء، إلا أن مرضه وتقدّمه في السن حالا دون استمراره في العمل.