يعاني الطفل (سلطان - سوري - 10 سنوات) ورماً خبيثاً في جدار الصدر، ويحتاج إلى مواصلة العلاج الكيماوي بكلفة تبلغ 488 ألفاً و920 درهماً، ويعجز والده عن تدبير المبلغ، ويناشد أهل الخير مساعدته على توفير تكاليف علاج ابنه التي لم يغطها التأمين الصحي.

وأفاد تقرير طبي، صادر عن مستشفى الجليلة للأطفال في دبي، بأن (سلطان) مصاب بسرطان نادر يسمى «ساركوما إيوينغ»، وأن الورم يقع في الجهة اليسرى من جدار الصدر، ويشمل الضلعين السادس والسابع، وبيّن أن الورم غير منتشر، وأن الطفل كان بانتظار تصوير بالرنين المغناطيسي لكامل الجسم، لاستكمال تقييم مرحلة المرض.

وأوضح التقرير أن الطفل بدأ العلاج الكيماوي، في الثامن من أكتوبر الماضي، بينما تتضمن الخطة مواصلة العلاج، وإجراء جراحة أو علاج إشعاعي أو كليهما.

ويروي والد (سلطان) لـ«الإمارات اليوم» بداية اكتشاف المرض قائلاً: «سرق المرض طفولة ابني، وغيّر حياتنا منذ أغسطس الماضي، حين لاحظت زوجتي كتلة بارزة في صدره، بينما كانت تساعده على ارتداء ملابس النوم، فأخذناه إلى قسم الطوارئ في مستشفى الجليلة للأطفال».

وأضاف أن ابنه مكث في المستشفى ثلاثة أيام خضع خلالها لتحاليل وفحوص وأشعة، وأخذ الأطباء خزعة من الكتلة كشفت إصابته بورم خبيث، لتبدأ الأسرة رحلة العلاج والبحث عن وسيلة لتغطية تكاليفه.

وأشار إلى أن (سلطان) خضع لثلاث جلسات علاج كيماوي، وغادر المستشفى بعد تحسن حالته، موضحاً أنه سدد جزءاً من التكاليف، بينما أسهمت جهات خيرية وفاعلو خير في تغطية الجزء الآخر.

وتابع أن حرارة ابنه ارتفعت، خلال نوفمبر الجاري، إلى 40 درجة مئوية، واستمرت أكثر من ثلاثة أيام، ما استدعى إدخاله المستشفى مجدداً لتلقي العلاج وإجراء الفحوص، مؤكداً أن الطبيب المختص شدد على ضرورة استكمال الجلسات من دون تأخير.

وعن ظروف الأسرة، أوضح الأب أنه يعمل في القطاع الخاص براتب يبلغ 5000 درهم، بينما تتقاضى زوجته 3000 درهم، ويعيلان أربعة أبناء، ويتوزّع دخلهما على إيجار المسكن والاحتياجات المعيشية الأساسية، من دون قدرة على توفير كلفة العلاج.

وقال إن الأعباء دفعته إلى إيقاف أبنائه عن الدراسة خلال العام الجاري، أملاً في توفير جزء من المبلغ، لكن الكلفة تفوق إمكاناتهما، مضيفاً: «غابت الفرحة عن بيتنا منذ مرض (سلطان)، وأتمنى أن تساعدنا الأيادي البيضاء ليستكمل علاجه، ويعود إلى اللعب مع إخوته الثلاثة».

الأب:

• المرض سرق طفولة ابني وغيّر حياتنا، والأعباء المالية دفعتني إلى إيقاف أبنائي عن الدراسة خلال العام الجاري.

«ساركوما إيوينغ»

أحد أنواع السرطان، وينشأ في العظام أو الأنسجة الرخوة المحيطة بها، ويصيب غالباً الأطفال والشباب، ويبدأ عادة في عظام الساق والحوض، وقد يظهر في عظام أخرى، أو في الأنسجة الرخوة بالصدر والبطن والذراعين.