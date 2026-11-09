متبرع يسدد 24.6 ألف درهم كُلفة علاج «أبوخضر»

تكفّل متبرع بسداد 24 ألفاً و601 درهم كُلفة علاج المريض (أبوخضر - سوري - 60 عاماً)، الذي يعاني سرطان المستقيم المنتشر إلى الكبد والرئتين، ويحتاج إلى استكمال جلساته العلاجية.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع لحساب المريض بمدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، الأسبوع الماضي، قصة معاناة (أبوخضر) مع المرض، وعدم قدرته على استكمال جلسات العلاج نظراً إلى الظروف المالية الصعبة التي يمر بها.

وأعربت أسرة المريض (أبوخضر) عن سعادتها بعد تلقي خبر التبرع بسداد كُلفة علاج المريض، مثمنة وقفة المتبرع إلى جانبهم ومد يد العون لتخفيف معاناة المريض وأسرته.

وأكدت الأسرة أن هذا التبرع والدعم ليسا غريبين على شعب الإمارات، الذي يسارع إلى مبادرات الخير والعطاء والمساندة، ودعم الحالات الإنسانية.

وسبق أن روى ابن المريض معاناة والده لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «يعيش والدي في الدولة منذ أكثر من 30 عاماً، وعمل خلالها في جهات عدة بالقطاع الخاص، وكان يتقاضى راتباً قدره 20 ألف درهم، ويعيل أسرة مكونة من زوجته وثلاثة أبناء، قبل أن يتوقف عن العمل منذ خمسة أعوام، وأصبحنا اليوم عاجزين عن تحمّل نفقات علاجه»، وأضاف: «بدأت رحلة اكتشاف المرض، في يوليو 2024، عندما خضع والدي لفحص بالمنظار أظهر وجود كتلة متقرحة في المستقيم، وأكد تحليل العينات إصابته بالسرطان، ليدخل بعدها رحلة طويلة من العلاج والفحوص والعمليات الجراحية، أملاً في السيطرة على المرض»، وتابع: «تلقى والدي ثماني جلسات من العلاج الكيماوي، ثم خضع لجراحة لاستئصال الجزء المصاب في مايو 2025، وأظهر تحليل الأنسجة وجود خلايا سرطانية في 13 غدة لمفاوية من أصل 21 غدة جرى فحصها، قبل أن تظهر أورام جديدة في الكبد، استُؤصلت جراحياً في نوفمبر من العام نفسه، وتبيّن أنها أورام سرطانية منتقلة».

وأوضح أن والده واصل العلاج الكيماوي والإشعاعي، لكن المرض استمر في التقدم، وقرر الفريق الطبي في مارس الماضي أن حالته لا تلائم التدخل الجراحي آنذاك، مع مواصلة العلاج الدوائي وفق خطة جديدة.

وقال: «حاولنا طوال تلك الفترة توفير الرعاية التي يحتاج إليها، حيث تكفّل التأمين الصحي بتغطية جزء من الكُلفة، فيما ساعدتنا جمعيات خيرية وفاعلو خير على سداد مبالغ أخرى، ما أتاح له مواصلة العلاج، كما تكفّل محسنون بكُلفة بعض جلساته، بعد تفاقم حالته ومكوثه في المستشفى 10 أيام خلال العام الجاري».