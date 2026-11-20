تعاني (أم نادية - هندية - 77 عاماً) سرطان النخاع العظمي في مراحله المتقدمة، وتحتاج إلى 108 آلاف درهم لتغطية كلفة العلاج الكيماوي والإشعاعي والأدوية، بينما يعجز زوجها عن توفير المبلغ في ظل التزاماته الأسرية وظروفه المالية الصعبة، ويناشد أهل الخير مساعدته على علاج زوجته وتخفيف معاناتها.

وأكدت تقارير طبية صادرة عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي (صحة)، أن المريضة تعاني أمراضاً مزمنة، وقد حضرت إلى المستشفى وهي تشكو آلاماً شديدة في الجسم والقدم وحمى، مشيرة إلى أن تأخر العلاج قد يعرّض حياتها للخطر.

ويروي زوج المريضة لـ«الإمارات اليوم» أن معاناة زوجته بدأت قبل أشهر، حين شعرت بآلام شديدة في جسمها، خصوصاً في إحدى قدميها، وصاحبتها حمى وصعوبة في الحركة، ما دفعه إلى نقلها إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، للاطمئنان عليها ومعرفة أسباب تدهور حالتها.

وأضاف أن الطبيبة طلبت إجراء فحوص وتحاليل وأشعة أظهرت وجود ورم في عظم الفخذ، مع الاشتباه في كونه سرطانياً، فجرى تحويل زوجته إلى قسم الأورام لاستكمال الفحوص وتحديد العلاج المناسب.

وتابع أن الفحوص كشفت ارتفاعاً حاداً في كرات الدم البيضاء، ووجود ورم سرطاني استدعى تدخلاً جراحياً لاستئصاله، موضحاً أن زوجته مكثت في المستشفى وخضعت للعملية، ثم استقرت حالتها ووُصفت لها أدوية، مع التوصية بالالتزام بالفحوص الدورية.

وأشار إلى أن آلامها عادت بشدة بعد أشهر، فاصطحبها مجدداً إلى المستشفى، حيث أبلغه الطبيب بإصابتها بسرطان النخاع العظمي، وحاجتها إلى علاج كيماوي وإشعاعي مكثف تبلغ كلفته 108 آلاف درهم، وهو مبلغ يفوق قدرته المالية.

وقال: «يصعب عليّ أن أرى زوجتي تتألم وأقف عاجزاً عن توفير علاجها، وكل ما أتمناه أن تحصل على الرعاية التي تحتاج إليها، وتتحسن حالتها وتخف آلامها».

وأوضح أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من خمسة أفراد، ويعمل مندوباً في إحدى الشركات براتب شهري يبلغ 7000 درهم، يخصص جزءاً منه لإيجار المسكن، وينفق المتبقي على احتياجات أسرته الأساسية، ما لا يتيح له ادخار مبلغ يغطي العلاج.

ويناشد أهل الخير مساعدته على سداد كلفة علاج زوجته، حتى تتمكن من استكمال رحلتها العلاجية، قائلاً: «أخاف عليها، وأتمنى أن أجد من يساعدني على تخفيف معاناتها».

سرطان النخاع العظمي

يصيب سرطان النخاع العظمي الخلايا المنتجة للدم داخل العظام، وقد يسبب آلام العظام وفقر الدم والإرهاق وتكرار العدوى، ويختلف علاجه بحسب نوعه ومرحلته وحالة المريض.

«زوج المريضة»:

. أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من 5 أفراد، وراتبي 7000 درهم، أخصص جزءاً منه لإيجار المسكن، والبقية لاحتياجات الحياة.