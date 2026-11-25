يعاني (أبوالطيب - سوداني - 42 عاماً) مرض الثعلبة الشاملة منذ عامين، ويحتاج إلى 51 ألفاً و524 درهماً لتغطية تكاليف الحقن والأدوية والمتابعة الطبية الدورية، ويناشد أهل الخير مساعدته في تدبير المبلغ، إذ بالكاد يكفي راتبه الشهري لتلبية احتياجات أسرته.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي (صحة)، بأن المريض خضع لفحوص طبية بعدما راجع المستشفى إثر تساقط شعره بصورة ملحوظة، وأن الفحوص أكدت إصابته بالثعلبة الشاملة.

وأوضح التقرير أنه يتلقى العلاج منذ تشخيص إصابته، وأن تفاقم حالته أخيراً استدعى تغيير الخطة العلاجية لتشمل حقناً وأدوية، إلى جانب المراجعات الدورية.

وقال (أبوالطيب) لـ«الإمارات اليوم»، إن الأعراض بدأت ببقعة صغيرة في لحيته تساقط الشعر منها، ثم أخذت تتّسع مع مرور الأيام، ما دفعه إلى إخبار أحد أصدقائه بما لاحظه، فاصطحبه صديقه إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بالقرب من مقر عمله، حيث عاينه الطبيب وأجرى له الفحوص اللازمة، ثم أحاله إلى عيادة الأمراض الجلدية لمتابعة حالته.

وأضاف أنه ظلّ يتابع علاجه في العيادة منذ ذلك الوقت، لكن حالته تفاقمت في الفترة الأخيرة، وأصبح بحاجة إلى حقن وأدوية للسيطرة على المرض. وأوضح أن كلفة العلاج والمتابعة وفق الخطة الجديدة تبلغ 51 ألفاً و524 درهماً، وهو مبلغ يفوق قدرته على السداد.

وأشار إلى أنه يعمل بائعاً بأحد المصانع في أبوظبي، ويتقاضى راتباً شهرياً قدره 4000 درهم، يعيل به أسرة مكوّنة من خمسة أفراد، موضحاً أن هذا الدخل بالكاد يغطي احتياجات أسرته، وأنه لا يستطيع توفير جزء من تكاليف علاجه من راتبه.

وأضاف أنه لجأ إلى أقاربه وأصدقائه لمساعدته في تدبير كلفة الأدوية والحقن، لكن محاولاته لم تسفر عن توفير المبلغ المطلوب، ويأمل أن يجد من يساعده في تغطية تكاليف الخطة العلاجية الجديدة، حتى يتمكّن من تلقي العلاج ومواصلة مراجعاته الطبية الدورية.

الثعلبة الشاملة

مرض مناعي يهاجم فيه الجهاز المناعي بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى تساقطه، وقد يظهر التساقط على شكل بقع محدودة، فيما تتسبب الثعلبة الشاملة، وهي صورة نادرة من المرض، في فقدان شعر فروة الرأس والوجه وسائر الجسم، بما في ذلك شعر الحاجبان والرموش، وتختلف الاستجابة للعلاج من شخص إلى آخر.

المريض:

. راتبي 4000 درهم، أعول به أسرة من 5 أفراد، ويغطي بالكاد احتياجاتهم.