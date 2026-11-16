متبرعون يسددون 127 ألف درهم فاتورة متبقية على ابن «أبووليد»

تكفّل متبرعون بسداد مبلغ 127 ألف درهم، قيمة فاتورة مترتبة على ابن (أبووليد)، الذي توفي في عام 2023 متأثراً بإصابته بسرطان البنكرياس، وذلك استجابة لقصته الإنسانية التي نشرتها «الإمارات اليوم».

وجاءت استجابة المتبرعين بعد اطلاعهم على الظروف الإنسانية والصحية الصعبة التي يمر بها (أبووليد) وزوجته، خصوصاً بعد فقدان ابنهما الشاب (وليد)، وتراكم الالتزامات المالية الناتجة عن تكاليف علاجه، والتي تسببت في صدور حكم قضائي بحقهما، ما ضاعف معاناتهما النفسية والمعيشية، في ظل تقدمهما في العمر، وحاجتهما إلى الرعاية الصحية المستمرة.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتحويل مبلغ التبرع إلى المحكمة في دبي. وكانت «الإمارات اليوم» نشرت قصة معاناة (أبووليد)، الذي وجد نفسه مطالباً بسداد فاتورة علاجية بقيمة 127 ألف درهم، بعد وفاة ابنه الذي كان يعمل في إحدى الجهات الحكومية، ويتمتع بتغطية تأمينية صحية من جهة عمله، إلا أن تكاليف علاجه من سرطان البنكرياس تجاوزت حدود التغطية التأمينية المتاحة، ما أدى إلى تراكم مستحقات مالية لأحد المستشفيات الخاصة.

ووفقاً لما رواه (أبووليد)، فإن ابنه الراحل خضع لرحلة علاج طويلة ومؤلمة، بدأت في أحد المستشفيات الخاصة، وسط آمال الأسرة في شفائه وعودته إلى حياته الطبيعية، إلا أن ارتفاع التكاليف العلاجية دفع الأسرة إلى البحث عن خيارات أخرى لاستكمال علاجه.

وأشار إلى أن جهة عمل ابنه أسهمت في سداد جزء من التكاليف، كما قدم زملاؤه وعدد من الأصدقاء مساعدات مالية للأسرة، في محاولة للتخفيف من الأعباء المترتبة على العلاج، لكن المبالغ المتبقية ظلت تفوق إمكاناتها المالية، ما اضطرها إلى نقل الابن إلى مستشفى توام في العين، لاستكمال رحلته العلاجية.

وأضاف أن حالة ابنه الصحية لم تتحسن رغم الجهود الطبية المبذولة، وتوفي بعد نحو شهر من نقله إلى مستشفى توام، لتدخل الأسرة في مرحلة جديدة من الحزن والمعاناة، خصوصاً بعدما وجدت نفسها مطالبة بسداد المستحقات المالية المتبقية للمستشفى الخاص.

وأوضح (أبووليد) أنه يعاني مرض السكري منذ 45 عاماً، ويحتاج إلى متابعة طبية مستمرة، فيما تعاني زوجته الفشل الكلوي، وتخضع لجلسات غسيل الكلى منذ سنوات، الأمر الذي جعل قدرتهما على العمل وتوفير مصدر دخل إضافي محدودة، خصوصاً أن ابنهما الثاني أصبح المعيل الوحيد لهما، ويتحمل مسؤولية توفير احتياجاتهما المعيشية والصحية.

وأكد أن تراكم المستحقات العلاجية وما ترتب عليها من إجراءات قضائية شكّلا ضغطاً نفسياً كبيراً عليه وعلى زوجته، بعد سنوات من مواجهة المرض وفقدان ابنهما، مشيراً إلى أنه لم يكن يتصور أن تتحول رحلة علاج ابنه الراحل إلى التزام مالي يعجز عن الوفاء به.

وأعرب (أبووليد) عن بالغ شكره وتقديره للمتبرعين الذين استجابوا لمناشدته، وبادروا إلى التكفل بسداد المبلغ المستحق، مؤكداً أن هذه الوقفة الإنسانية خففت عنه وعن زوجته عبئاً مالياً ونفسياً كبيراً، وأعادت إليهما الأمل والطمأنينة بعد سنوات من المعاناة.

وقال: «الحمد لله الذي سخّر لنا أهل الخير، فلم أكن أتوقع أن أجد من يقف إلى جانبنا ويساعدنا على سداد هذا المبلغ الكبير، بعدما فقدت ابني وعجزت عن تسديد تكاليف علاجه، فقد عشنا أنا وزوجتي ظروفاً صعبة، ولم يكن لدينا ما يكفي لسداد الفاتورة، لكن بفضل الله ثم وقفة المحسنين وجدنا من يمد لنا يد العون ويخفف عنا هذه المحنة».

وأضاف: «لا أملك إلا الدعاء لكل من أسهم في مساعدتنا، وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم، فقد أعادوا البسمة إلى وجوهنا، ومنحونا شعوراً بالراحة بعد فترة طويلة من القلق والخوف، كما أتقدم بالشكر إلى (الخط الساخن) على اهتمامهم بمعاناتنا، وإيصال صوتنا إلى أهل الخير».

وأكد أن المبادرة الإنسانية تعكس قيم التكافل والتراحم والعطاء المتأصلة في مجتمع دولة الإمارات، وتجسّد حرص المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء على الوقوف إلى جانب الأسر التي تواجه ظروفاً صحية ومالية صعبة، خصوصاً كبار السن والمرضى الذين لا يملكون القدرة على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

• «أبووليد» يعاني «السكري» منذ 45 عاماً، وزوجته مصابة بالفشل الكلوي ويحتاجان إلى متابعة طبية مستمرة.