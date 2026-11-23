يعاني (أبوإبراهيم - صومالي - 68 عاماً)، سرطان البنكرياس، منذ فبراير من العام الماضي، وقد تدهورت حالته الصحية وفقد 20 كيلوغراماً من وزنه خلال شهر، وأصبح يجد صعوبة في تناول الطعام، ويحتاج إلى 42 ألفاً و930 درهماً لاستكمال علاجه في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وأفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، بأن نتائج التصوير المقطعي التي أُجريت، في فبراير العام الجاري، أظهرت وجود كتلة يبلغ حجمها نحو سبع سنتيمترات في البنكرياس، وبينت الخزعة أنها ورم سرطاني.

وأوضح التقرير أن فريقاً طبياً متعدد التخصصات في المستشفى ناقش حالة المريض، وبين أن الورم متقدم موضعياً ويحيط بأوعية دموية رئيسة، ويحتاج إلى استئصاله جراحياً، بعد الانتهاء من الخطة العلاجية المقررة للمريض، يعقبها تصوير مقطعي لإعادة تقييم الورم وتحديد الخطوة العلاجية التالية.

وروت زوجة المريض (إبراهيم) معاناته مع المرض قائلة: «منذ فبراير من العام الماضي، تدهورت حالة زوجي وبدأ يفقد وزنه بسرعة، وأصبح يتناول الطعام بصعوبة شديدة، واستمر يشكو ألماً في البطن وإمساكاً شديداً حتى أغشي عليه ونقلناه إلى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات القريبة من المنزل، حيث أجريت له فحوص وتحاليل وأشعة مقطعية ومكث في المستشفى أياماً عدة تلقى خلالها العلاج».

وتابعت: «عادت حالة زوجي الصحية إلى التدهور مرة أخرى، وقد خضع لفحوص وأشعة جديدة كشفت وجود ورم سرطاني في البنكرياس، وأكد لنا الطبيب المعالج ضرورة البدء في جلسات العلاج الكيماوي للسيطرة على حالته».

وأكملت: «لا يوجد تأمين صحي لدى زوجي، وقد أسهم عدد من الأصدقاء المقربين وفاعلي الخير والجيران، في سداد جزء من جلسات العلاج الكيماوي، وتبقى مبلغ 42 ألفاً و930 درهماً لاستكمال العلاج»، وقالت: «زوجي المريض هو المعيل الوحيد لأفراد الأسرة المكونة من ستة أبناء وزوجة، وقد ترك وظيفته العام الماضي بسبب مرضه وليس لدينا مصدر دخل ثابت، ونعاني ظروفاً مالية قاسية ونتلقى المساعدات المعيشية من الأهل والجمعيات الخيرية».

وتناشد زوجة المريض (إبراهيم) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء لمساعدة زوجها في توفير المبلغ المتبقي لاستكمال العلاج، في ظل وضعه الصحي المتدهور.

• المريض هو المعيل الوحيد لأسرته المكونة من زوجة و6 أبناء، وفقد عمله بسبب المرض.