متبرع يسدد 45 ألف درهم لعلاج الطفلة «حصة» من الصرع وتأخر النطق

سدد متبرع 45 ألف درهم كُلفة علاج الطفلة (حصة - يمنية - أربع سنوات) من مرض الصرع المصحوب بنوبات تشنج متكررة، فضلاً عن تأخرها الشديد في النطق، وما تعانيه من صعوبات في التواصل والتفاعل الاجتماعي، حيث تحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي مكثّف لمدة ستة أشهر، لا يغطيه التأمين الصحي، ويعجز والدها، المعيل الوحيد للأسرة، عن تأمين المبلغ.

وأعرب والد الطفلة عن سعادته بسداد تكاليف علاج ابنته المريضة، في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمرون بها، مؤكداً أن هذه المبادرة ليست غريبة على أهل الإمارات الذين يقدّمون كل يوم نموذجاً متميزاً في مد يد العون والمساعدة لكل محتاج.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريضة بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي (صحة).

وكانت «الإمارات اليوم»، نشرت في الرابع من نوفمبر الجاري، قصة معاناة الطفلة (حصة).

وروى والدها لـ«الإمارات اليوم» أن معاناتها بدأت، في مارس الماضي، حين لاحظ ووالدتها صعوبة نطقها وتعبيرها عن احتياجاتها، وضعف استجابتها عند مناداتها، مقارنة بالأطفال في عمرها، قبل أن تتعرض لنوبات تشنج مفاجئة وفقدان للوعي، ما ضاعف قلق الأسرة، خصوصاً أنها أصغر أبنائه الأربعة، ولا تستطيع وصف ما تشعر به.

وأضاف أنه اصطحبها إلى مركز طبي خاص متخصص في النطق وأعصاب الأطفال، حيث أظهرت الفحوص وتخطيط كهرباء الدماغ اضطرابات في النشاط الكهربائي، وتأخراً شديداً في النطق واللغة، وأبلغه الطبيب بحاجتها إلى علاج منتظم، ومتابعة مستمرة للسيطرة على التشنجات، وجلسات لعلاج النطق.

وأوضح أنها مكثت أسبوعاً في المستشفى لتلقي العلاج والرعاية، وغطى التأمين الصحي كُلفة الإقامة وأدوية الصرع، فيما أوصى الطبيب بتحويلها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لتلقي خدمات النطق والعلاج الوظيفي والتأهيلي غير المتوافرة في المستشفى الخاص.

وتابع أن المختصين أعادوا الفحوص والتحاليل، وأوصوا ببرنامج مكثّف يتضمن أسبوعياً ثلاث جلسات لتحليل السلوك التطبيقي، وجلستين لعلاج النطق واللغة، وجلسة للعلاج الوظيفي، لتحسين التواصل والاستجابة والتفاعل الاجتماعي، وتعزيز اعتمادها على نفسها في الأنشطة اليومية، مؤكدين أهمية التدخل المبكر.

وذكر الأب أنه يعمل في قطاع حكومي براتب شهري 5500 درهم، ويعيل زوجته وأبناءه الأربعة ووالدته كبيرة السن، ويسدد قسط قرض بنكي يبلغ 2500 درهم شهرياً، فلا يتبقى سوى 3000 درهم لتغطية احتياجات الأسرة الأساسية، ولا يمتلك مدخرات لتحمّل كُلفة الجلسات المطلوبة لابنته والتي تقدر بـ45 ألف درهم.

وقال: «أخشى أن يؤدي تأخر العلاج إلى استمرار معاناتها، وأكثر ما يؤلمني رؤيتها تحاول التعبير عن احتياجاتها ولا تستطيع، وأتمنى أن أسمعها تناديني بكلمة أبي، وأن أراها تلعب وتتحدث مع إخوتها من دون معاناة».

والد الطفلة المريضة:

• أهل الإمارات يقدّمون كل يوم نموذجاً متميزاً في مد يد العون والمساعدة لكل محتاج.