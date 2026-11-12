متبرع يُسدّد 8721 درهماً متأخرات دراسية على ابنة «أبوآية»

سدد متبرع 8721 درهماً متأخرات دراسية على ابنة (أبوآية - يمني)، عن العامين الدراسيين الماضي والجاري، بعدما استنفدت تكاليف علاجه مدخراته، وأثقلت الالتزامات المالية كاهله، وبات يخشى انقطاع ابنته عن التعليم واضطرارها إلى البقاء في المنزل.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب إدارة المدرسة التي تدرس فيها ابنته.

وأعرب الأب عن شكره للمتبرع، لوقفته الكريمة معهم في ظل معاناته، مشيراً إلى أن هذا التبرع ليس غريباً على أهل دولة الإمارات، في تكاتفهم مع الحالات الإنسانية، ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج.

ونشرت «الإمارات اليوم»، أول من أمس، قصة عجز (أبوآية) عن سداد متأخرات الرسوم الدراسية لابنته.

وقال (أبوآية) لـ«الإمارات اليوم»: «ساءت حالتي المالية كثيراً خلال الفترة الأخيرة، بعدما أنفقتُ جميع مدخراتي على العلاج وإجراء قسطرة للقلب، ما أثّر في الاستقرار المادي للأسرة، وأدى إلى تراكم الديون والرسوم الدراسية على عاتقي، ولم أعد قادراً على الوفاء بجميع التزاماتي، وأخشى أن تدفع ابنتي ثمن هذه الظروف بحرمانها استكمال تعليمها».

وأضاف: «تدهورت أوضاعي المالية ولم أستطع تدبير ولو جزءاً بسيطاً من الرسوم الدراسية لابنتي، حتى بلغت المتأخرات عن العامين الماضي والجاري 8721 درهماً، وأشعر بالحزن كلما فكرت في احتمال توقفها عن الدراسة، وابتعادها عن صديقاتها بسبب أمور لا دخل لها فيها».

وتابع: «لا أحتمل رؤيتها تخسر عاماً من عمرها من دون دراسة، وليس من السهل على الأب أن يرى ابنته مهددة بالحرمان من أبسط حقوقها وهو التعليم، بينما يعجز عن مساعدتها، ويؤلمني أن تضطر إلى الجلوس في المنزل بسبب ظروفي المالية، ولا أمتلك حالياً ما يغير هذا الوضع».

وعن ظروفه المعيشية أوضح: «أعمل في خدمة العملاء بإحدى الشركات الخاصة في دبي، وأتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 6400 درهم، وأعيل أسرة مكونة من ثمانية أفراد، إضافة إلى والدتي الكبيرة في السن، وأسدّد شهرياً 3400 درهم أقساطاً بنكية، و2000 درهم لإيجار المسكن، ولا يتبقى سوى 1000 درهم، بالكاد تكفي لتلبية احتياجاتنا اليومية».

وأكد (أبو آية) أن تكاليف علاجه، إلى جانب التزاماته الشهرية ومسؤولياته الأسرية، حالت دون قدرته على توفير الرسوم.

الأب:

. هذا التبرع ليس غريباً على أهل دولة الإمارات في تكاتفهم مع الحالات، الإنسانية، ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج.