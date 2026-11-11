«عبدالعزيز» يحتاج إلى 31.8 ألف درهم لاستكمال علاج ورم دماغي

يعاني (عبدالعزيز - بنغلاديشي - 59 عاماً) ورماً في الدماغ، منذ سبتمبر الماضي، ويحتاج إلى أدوية لاستكمال علاجه تبلغ كلفتها 31 ألفاً و792 درهماً، إلا أن ظروفه المالية الصعبة والتزاماته الأسرية تحول دون قدرته على تدبير المبلغ، ويناشد أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدته على توفير الأدوية اللازمة لاستكمال رحلته العلاجية.

وخضع المريض لعملية جراحية لاستئصال الورم بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي (صحة)، ومكث 30 يوماً يتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتكفل التأمين الصحي بتغطية تكاليف الجراحة والإقامة، إلا أنه لا يستطيع تحمل كلفة الأدوية المطلوبة لاستكمال علاجه.

وأفادت التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى بأن العملية الجراحية جرى خلالها فتح الجمجمة واستئصال ورم في الجهة اليمنى من الدماغ، باستخدام تقنية الملاحة الجراحية، تحت التخدير العام، وأنه يخضع للمتابعة لدى قسم الأورام، بينما أظهرت نتائج الفحوص والأشعة في أكتوبر الماضي حاجته إلى أدوية العلاج الكيماوي الفموية، لاستكمال الخطة العلاجية المقررة له.

وروى (عبدالعزيز) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته مع المرض، قائلاً: «بدأت معاناتي في سبتمبر الماضي، عندما شعرت بارتفاع في درجة حرارة جسدي وصداع متكرر، صاحبه إسهال وإرهاق شديد، وكنت أعتقد في البداية أنها أعراض وعكة صحية بسيطة ستزول مع مرور الوقت، إلا أن الصداع استمر، وأصبحت أشعر بتعب شديد أثّر في قدرتي على ممارسة عملي في المزرعة، ولم أكن أعلم أن هذه المعاناة ستكون بداية رحلة طويلة مع المرض».

وأضاف: «مع استمرار الأعراض وتدهور حالتي الصحية، نُقلت إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حيث خضعت لفحوص وتحاليل طبية وأشعة مقطعية على الدماغ، وأبلغني الأطباء بوجود ورم، وكان الخبر صدمة كبيرة بالنسبة لي، وشعرت بالخوف والقلق على حياتي ومستقبل أسرتي، خصوصاً أنني المعيل الوحيد لها، ولم أكن أتوقع إصابتي بمرض بهذه الخطورة».

وتابع: «أخبرني الفريق الطبي بأن حالتي الصحية تستدعي تدخلاً جراحياً لاستئصال الورم، وخضعت للعملية في سبتمبر الماضي، ومكثت بعدها في المستشفى 30 يوماً أتلقى العلاج والرعاية اللازمة، حتى تحسنت حالتي الصحية، وسمح لي الأطباء بالمغادرة، مع ضرورة الاستمرار في المتابعة الطبية واستكمال الخطة العلاجية».

وقال: «غطى التأمين الصحي جميع تكاليف العملية الجراحية والإقامة في المستشفى، ما خفف عني عبئاً مالياً كبيراً، إلا أن معاناتي لم تنتهِ بعد الجراحة، إذ أبلغني الفريق الطبي بضرورة استكمال العلاج الإشعاعي والحصول على أدوية العلاج الكيماوي الفموية. وتبلغ كلفة الأدوية المطلوبة 31 ألفاً و792 درهماً، ولا أمتلك القدرة على توفير هذا المبلغ، في ظل دخلي الشهري المحدود والتزاماتي الأسرية»، وأضاف: «أعمل عاملاً في إحدى المزارع براتب شهري يبلغ 2000 درهم، أرسل منه 1500 درهم إلى أسرتي في بنغلاديش، المكونة من زوجتي وأبنائي الأربعة ووالديّ الكبيرين في السن، لتوفير احتياجاتهم الأساسية ومصروفات معيشتهم، وأحتفظ بـ500 درهم المتبقية لتغطية احتياجاتي الشخصية طوال الشهر».

ويناشد (عبدالعزيز) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير كلفة الأدوية، حتى يتمكن من استكمال علاجه، أملاً في تحسن حالته الصحية ومواصلة إعالة أسرته.

المريض:

. أعمل في إحدى المزارع براتب شهري يبلغ 2000 درهم، أرسل منه 1500 إلى أسرتي المكونة من زوجتي و4 أبناء ووالديّ الكبيرين في السن.