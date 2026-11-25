تعاني (راضية - باكستانية - 22 عاماً) مرض الثلاسيميا الحاد منذ طفولتها، وتحتاج إلى 13 ألف درهم لاستكمال تكاليف علاجها، وتناشد أهل الخير مساعدتها في سداد المبلغ، إذ يتولى شقيقها إعالتها ولا يستطيع تدبير تكاليف العلاج المتبقية.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي (صحة)، بأن مستوى الهيموغلوبين لدى المريضة بلغ 92 غراماً لكل لتر قبل نقل الدم، خلال مراجعتها المستشفى، في 22 أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أنها تلقت خلال تلك الزيارة ثلاث وحدات من كرات الدم الحمراء المركزة.

وبيّن التقرير أن حالتها مستقرة على الخطة العلاجية الحالية، وأن مستويات الحديد في عضلة القلب والكبد ضمن الحدود الطبيعية، وأوصى الطبيب بمواصلة نقل الدم كل أسبوعين، والانتظام في تناول الأدوية للسيطرة على مستوى الحديد، إلى جانب إجراء تحاليل الدم ومتابعة مخزون الحديد في كل زيارة.

وقالت (راضية) لـ«الإمارات اليوم» إنها تتلقى نقل الدم بانتظام منذ طفولتها، وتتابع حالتها في عيادة أمراض الدم، مضيفةً: «أصبحت مواعيد نقل الدم جزءاً من حياتي، وحين أغادر المستشفى بعد كل زيارة أعرف أنني سأعود بعد أسبوعين لمواصلة العلاج، وكل ما أتمناه أن أستطيع الالتزام بمواعيدي من دون أن يضطر شقيقي إلى تحمّل مصروفات تفوق قدرته المالية».

وأوضحت أن شقيقها تكفّل بنفقات معيشتها بعد وفاة والدها، وأصبح معيلها الوحيد، مشيرةً إلى أنه يعمل في القطاع الخاص، ويتقاضى راتباً شهرياً قدره 6000 درهم، ينفق منه على أسرته ووالدته المسنّة، إلى جانب ما يتحمّله من نفقات معيشتها، وأضافت أن راتبه لا يكفي لتغطية التزاماته الأسرية وتدبير المبلغ المطلوب لعلاجها.

وأشارت إلى أنها تتلقى العلاج ضمن برنامج الإعفاء، وأن التأمين الصحي يغطي جزءاً من كلفة أدويتها، فيما يتبقى عليها سداد 13 ألف درهم حتى تتمكّن من مواصلة العلاج وفق المواعيد المحددة.

الثلاسيميا

اضطراب وراثي في الدم يقلل إنتاج الهيموغلوبين، البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين في كرات الدم الحمراء، ما قد يسبب فقر الدم بدرجات متفاوتة، وقد تستدعي الحالات الشديدة نقل الدم بانتظام، فيما قد يؤدي تكرار نقل الدم إلى تراكم الحديد في الجسم، ما يستلزم متابعة مستوياته واستخدام أدوية لإزالة الفائض منه عند الحاجة.