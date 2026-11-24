صبيحة الكتبي - أبوظبي

تعاني (أم أمينة - يمنية - 55 عاماً) التهاب الكبد الفيروسي (ب)، إلى جانب السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وتحتاج إلى 29 ألفاً و618 درهماً لتغطية تكاليف علاجها لمدة عام، ويعجز زوجها عن تدبير المبلغ، في ظل محدودية دخله والتزاماته الأسرية، ويناشد أهل الخير مساعدته على توفير علاجها.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى توام في العين بأن المريضة دخلت قسم الطوارئ وهي تعاني آلاماً في البطن وصعوبة في الحركة وإرهاقاً شديداً، وبقيت في المستشفى تحت الملاحظة الطبية.

وأشار التقرير إلى أن المريضة سبق أن خضعت لجراحة استئصال بعد إصابتها بسرطان الثدي، وتحسّنت حالتها عقب العلاج، وتحتاج إلى متابعة منتظمة في عيادة الباطنة وأدوية شهرية لعلاج التهاب الكبد وأمراضها المزمنة، في حين لا يغطي تأمينها الصحي كلفة الأدوية اللازمة.

وقال زوجها لـ«الإمارات اليوم» إن معاناتها مع المرض بدأت قبل نحو 20 عاماً، حين أصيبت بسرطان الثدي، وخضعت لجراحة استئصال وتلقّت العلاج في مستشفى توام، وأضاف أن حالتها تحسّنت بعد العلاج، ثم أصيبت في السنوات التالية بالسكري وارتفاع ضغط الدم.

وتابع أن آلام البطن باتت تلازمها خلال الفترة الماضية، وأنها كانت تشعر بالإرهاق عند أداء الأعمال المنزلية وتجد صعوبة في تناول الطعام، فاصطحبها إلى المستشفى للاطمئنان على صحتها، وهناك طلب الطبيب إجراء فحوص وتصوير بالأشعة، وأظهرت نتائج الفحوص إصابتها بالتهاب الكبد الفيروسي (ب)، فطلب إبقاءها تحت الملاحظة الطبية.

وأضاف أن حالتها استقرت، فسمح لها الطبيب بالعودة إلى المنزل، ووصف لها أدوية لعلاج التهاب الكبد، إلى جانب أدوية السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وأوضح أن كلفة علاجها لمدة عام تبلغ 29 ألفاً و618 درهماً، وأنه يخشى تدهور حالتها إذا تعذّر عليه توفير الأدوية.

وقال إنه المعيل الوحيد لأسرته المكوّنة من أربعة أفراد، ويتكفّل أيضاً بإعالة أسرة ابنه المقيمة معه، موضحاً أنه يعمل لدى جهة خاصة براتب شهري قدره 4500 درهم، يسدّد منه 1000 درهم أقساطاً مصرفية، في حين يكاد المتبقي يكفي لتلبية احتياجات الأسرة اليومية، مناشداً أهل الخير مساعدته على تأمين علاج زوجته.

التهاب الكبد الفيروسي «ب»

يعتبر التهاب الكبد (ب) عدوى فيروسية تصيب الكبد، وقد تكون حادة أو مزمنة، وتُعدّ الإصابة مزمنة إذا استمر ظهور المستضد السطحي للفيروس في فحوص الدم ستة أشهر أو أكثر. ويمكن أن تؤدي العدوى المزمنة إلى تليّف الكبد أو الإصابة بسرطان الكبد، وفق منظمة الصحة العالمية.

زوج المريضة:

. أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكوّنة من 4 أفراد، كما أتكفّل بإعالة أسرة ابني المقيمة معي، وراتبي 4500 درهم، أسدّد منه 1000 درهم أقساطاً مصرفية.