«أبوآية» يعجز عن سداد 8721 درهماً متأخرات دراسية على ابنته

يعجز (أبوآية - يمني) عن سداد 8721 درهماً متأخرات الرسوم الدراسية لابنته الصغيرة (آية)، عن العامين الدراسيين الماضي والجاري، بعدما استنفدت تكاليف علاجه مدخراته، وأثقلت الالتزامات المالية كاهله، وبات يخشى انقطاع ابنته عن التعليم واضطرارها إلى البقاء في المنزل، مناشداً أهل الخير مساعدته على سداد المبلغ، حتى تتمكن من مواصلة دراستها.

وقال (أبوآية) لـ«الإمارات اليوم»: «ساءت حالتي المالية كثيراً خلال الفترة الأخيرة، بعدما أنفقت جميع مدخراتي على العلاج وإجراء قسطرة للقلب، ما أثّر في الاستقرار المادي للأسرة، وأدى إلى تراكم الديون والرسوم الدراسية على عاتقي، ولم أعد قادراً على الوفاء بجميع التزاماتي، وأخشى أن تدفع ابنتي ثمن هذه الظروف بحرمانها استكمال تعليمها».

وأضاف: «تدهورت أوضاعي المالية ولم أستطع تدبير ولو جزءاً بسيطاً من الرسوم الدراسية لابنتي، حتى بلغت المتأخرات عن العامين الماضي والجاري 8721 درهماً، وأشعر بالحزن كلما فكرت في احتمال توقفها عن الدراسة، وابتعادها عن صديقاتها بسبب أمور لا دخل لها فيها».

وتابع: «لا أحتمل رؤيتها تخسر عاماً من عمرها من دون دراسة، وليس من السهل على الأب أن يرى ابنته مهددة بالحرمان من أبسط حقوقها وهو التعليم، بينما يعجز عن مساعدتها، ويؤلمني أن تضطر إلى الجلوس في المنزل بسبب ظروفي المالية، ولا أمتلك حالياً ما يغير هذا الوضع».

وعن ظروفه المعيشية أوضح: «أعمل في خدمة العملاء بإحدى الشركات الخاصة في دبي، وأتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 6400 درهم، وأعيل أسرة مكونة من ثمانية أفراد، إضافة إلى والدتي الكبيرة في السن، وأسدّد شهرياً 3400 درهم أقساطاً بنكية، و2000 درهم لإيجار المسكن، ولا يتبقى سوى 1000 درهم، بالكاد تكفي لتلبية احتياجاتنا اليومية».

وأكد (أبوآية) أن تكاليف علاجه، إلى جانب التزاماته الشهرية ومسؤولياته الأسرية، حالت دون قدرته على توفير الرسوم، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له، وسداد المتأخرات حتى تتمكن ابنته من مواصلة تعليمها مع زميلاتها، وألا تقف ظروفه المالية عائقاً أمام مستقبلها الدراسي.

الأب:

• راتبي 6400 درهم، وأعيل أسرة مكونة من 8 أفراد ووالدتي، وأسدد شهرياً 3400 درهم أقساطاً بنكية، و2000 لإيجار المسكن، ولا يتبقى سوى 1000 لتلبية احتياجاتنا اليومية.