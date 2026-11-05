«دبي المالي» يقفز 3.95% بأعلى وتيرة منذ أبريل

أغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 3.95%، أو ما يعادل 229.88 نقطة، وهي أكبر وتيرة صعود يومي منذ جلسة الثامن من أبريل الماضي، ليغلق فوق مستوى 6040.74 نقطة، بدعم من ارتفاع شبه جماعي لأسهم القطاعات القيادية، وعلى رأسها العقارات والصناعة والبنوك.

وتخطى رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» حاجز التريليون درهم مجدداً، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بـ967.22 مليار درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 33.85 مليار درهم.

ودعم أداء السوق صعود شبه جماعي لأسهم القطاعات القيادية، وفي مقدمتها أسهم قطاع العقارات بـ4.2%، والصناعة بنسبة 4.14%، والبنوك بـ3.99%، والاتصالات بـ7.81%، إضافة إلى المرافق العامة بـ1.44%، والسلع الاستهلاكية الأساسية بـ2.63%، والسلع الاستهلاكية الكمالية بـ0.13%.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي، إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 227.02 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 895.63 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 668.61 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي، سيولة جاوزت 2.1 مليار درهم، بعد التداول على نحو 371.89 مليون سهم، وتنفيذ 28 ألفاً و660 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو»، و«طلبات» على نسبة تتجاوز 87.31% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 1.84 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 2.1 مليار درهم. وتصدر سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» نشاط السوق، من حيث السيولة، مرتفعين 4.4% و4.89% على الترتيب، وذلك بعد إعلان الأولى عزمها تقديم عرض شراء نقدي اختياري للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع للثانية.

واستحوذ سهما الشركتين على ما يعادل 75.83% من إجمالي سيولة السوق، حيث بلغت قيمة التداولات عليهما أكثر من 1.59 مليار درهم.

. رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» تجاوز حاجز التريليون درهم مجدداً.