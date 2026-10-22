صفقات العقارات الفاخرة في دبي ترتفع 15.4%

أظهر أحدث تحليل صادر عن شركة «نايت فرانك» العالمية للاستشارات العقارية، تسجيل 412 صفقة بيع عقارات فاخرة في دبي، تجاوزت قيمة كلٍّ منها 10 ملايين دولار (نحو 36.7 مليون درهم) فأكثر، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2026، بقيمة إجمالية بلغت 6.67 مليارات دولار (24.47 مليار درهم).

وكشف التحليل، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عدد الصفقات خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، ازداد بنسبة 15.4% مقارنة بـ357 صفقة تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، لفت التحليل إلى أن الإمارة سجلت 86 صفقة لبيع عقارات سكنية فاخرة بقيمة 10 ملايين دولار أو أكثر، من بينها 13 صفقة جاوزت قيمة كلٍّ منها 25 مليون دولار (91.75 مليون درهم).

وأوضح أن من بين الصفقات الـ86، راوحت قيمة 73 صفقة بين 10 ملايين و25 مليون دولار بقيمة إجمالية بلغت 1.07 مليار دولار (3.93 مليارات درهم).

أما الصفقات الـ13 المتبقية، فقد جاوزت قيمة كلٍّ منها 25 مليون دولار، وبلغت قيمتها الإجمالية 499.7 مليون دولار (1.84 مليار درهم)، ومثّلت هذه الصفقات الأعلى قيمة نحو 15% من إجمالي عدد الصفقات الخاصة بالعقارات التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار فأكثر، لكنها استحوذت على ما يقارب 32% من إجمالي قيمتها.

وسجلت «نخلة جميرا» خمس صفقات من أصل 13 صفقة تجاوزت قيمة كلٍّ منها 25 مليون دولار، بما يُمثّل نحو 38.5% من صفقات هذه الفئة، فيما سجلت كلٌّ من «دبي هيلز إستيت» و«تلال الإمارات» صفقتين.

ووفقاً للتحليل، جاءت منطقة «جميرا الثانية» في المركز الثاني، من حيث إجمالي عدد الصفقات (86 صفقة)، مسجلة 10 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 162 مليون دولار (594.9 مليون درهم)، تلتها منطقة «تلال الإمارات»، حيث بيعت سبعة منازل بقيمة 147.7 مليون دولار (542.5 مليون درهم).

وسجلت «دبي هيلز إستيت» ست صفقات بقيمة إجمالية بلغت 156.6 مليون دولار (574.9 مليون درهم)، كما سجلت منطقة «جميرا جولف إستيتس» ست صفقات بقيمة إجمالية بلغت 89.9 مليون دولار (330.1 مليون درهم).

وقال الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «نايت فرانك»، فيصل دوراني، إنه على الرغم من الظروف الجيوسياسية الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، فإن سوق المنازل الفاخرة في دبي واصلت تسجيل مستويات مرتفعة من المبيعات خلال الربع الثالث من عام 2026. وأوضح دوراني أن «نخلة جميرا» كانت المنطقة الأكثر نشاطاً في مبيعات العقارات السكنية التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار فأكثر خلال الربع الثالث، حيث سجلت 27 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 546.7 مليون دولار (2.01 مليار درهم)، مشيراً إلى أن المنطقة استحوذت على نحو 31% من إجمالي المنازل الفاخرة المبيعة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وعلى 35% من إجمالي قيمتها.

بدوره، أكد الشريك ورئيس قسم العقارات السكنية في دولة الإمارات لدى «نايت فرانك»، لويس هاردينغ، أن «نخلة جميرا» تواصل استقطاب نشاط ملحوظ في الصفقات العقارية.

وقال إن اهتمام المشترين بمنطقة «نخلة جميرا» لايزال نابعاً إلى حد كبير من الراغبين في شراء منزل للإقامة الدائمة أو لقضاء العطلات، وليس من المستثمرين الذين يشترون العقارات بغرض إعادة بيعها سريعاً لتحقيق الأرباح.

فيصل دوراني:

. سوق المنازل الفاخرة في دبي واصلت تسجيل مستويات مرتفعة من المبيعات خلال الربع الثالث 2026.

لويس هاردينغ:

. اهتمام المشترين بـ«نخلة جميرا» لايزال نابعاً من الراغبين في شراء منزل للإقامة الدائمة أو لقضاء العطلات.