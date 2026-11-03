6.58 مليارات درهم تصرفات قياسية لعقارات دبي مطلع الأسبوع

استهلت سوق العقارات في دبي تعاملات الأسبوع، أمس، بنشاط واضح، مع تسجيل تحركات قوية في القطاع وتسجيل صفقات رهن عقاري قياسية، ما يعكس استمرار الزخم في السوق، وثقة المستثمرين، وسط توجهات استثمارية إيجابية.

وسجل إجمالي التصرفات العقارية، أمس، نحو 6.58 مليارات درهم، عبر تنفيذ 1180 صفقة تضمنت مبيعات بأكثر من 2.06 مليار درهم، بعد تنفيذ 790 صفقة، وذلك بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزعت المبيعات بواقع 654 مبايعة لوحدات سكنية، و39 مبايعة لمبان، و97 مبايعة لأراض.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 1.25 مليار درهم عبر تنفيذ 341 صفقة موزعة بواقع 222 مبايعة لوحدات سكنية، و22 مبايعة لمبان، و97 مبايعة لأراض، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 804.73 ملايين درهم، من خلال 449 صفقة مقسمة على 432 مبايعات لوحدات سكنية، و17 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 228 معاملة بقيمة 2.9 مليار درهم، موزعة بواقع 133 معاملة لوحدات سكنية، و33 معاملة لمبانٍ، و62 معاملة لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 1.62 مليار درهم، بواقع 162 معاملة موزعة على 106 معاملات لوحدات سكنية، و10 معاملات لمبانٍ، و46 معاملة لأراضٍ، وبذلك استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 31.11% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة، والرهون 44.18%، والهبات 24.7%.

وتصدرت منطقة «نخلة ديرة»، قائمة المناطق الأعلى مبيعاً، خلال تعاملات أمس، بقيمة جاوزت 145.22 مليون درهم، تلتها «برج خليفة» بنحو 95.82 مليون درهم، ثم منطقة الخليج التجاري، بقيمة 80.88 مليون درهم، و«قرية جميرا الدائرية» بقيمة 76.11 مليون درهم، ومنطقة جميرا غولف بقيمة 75 مليون درهم، وحلّت منطقة «مدينة المطار» سادسة بقيمة جاوزت 70.97 مليون درهم، تلتها «نخلة جميرا» بنحو 69.54 مليون درهم، ثم منطقة «مدينة دبي الملاحية» بقيمة 68.43 مليون درهم، ومنطقة «القصيص الصناعية الرابعة» بقيمة 58.6 مليون درهم، فيما جاءت منطقة «الكفاف» عاشراً بقيمة 56.14 مليون درهم.

إلى ذلك، سجلت السوق العقارية في دبي، أمس، صفقات رهن قياسية لثلاث قطع أراض بقيمة إجمالية بلغت 2.15 مليار درهم، حيث شهدت منطقة زعبيل الثانية رهن قطعة أرض لمصلحة الاستخدام التجاري على مساحة 308.57 آلاف قدم مربعة وبسعر 3017.1 درهماً للقدم المربعة، وبقيمة إجمالية 931 مليون درهم.

فيما سجلت منطقة ميدان رهن قطعة أرض للاستخدام التجاري على مساحة 359.862 ألف قدم مربعة، وبسعر 2273.09 درهماً للقدم وبقيمة إجمالية بلغت 818 مليون درهم، أما منطقة «جداف واترفرونت» فسجلت صفقة رهن لقطعة أرض بقيمة 400 مليون درهم وعلى مساحة 76.881 ألف قدم مربعة، وبسعر 5202.82 درهم للقدم المربعة.