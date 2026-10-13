4.69 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في مطلع الأسبوع

استهلت سوق العقارات في دبي تعاملات الأسبوع، أمس، بنشاط واضح، مع تسجيل تحركات قوية في القطاع، ما يعكس ثقة المستثمرين واستمرار الزخم في السوق، وسط توجهات استثمارية إيجابية.

وسجل إجمالي التصرفات العقارية، أمس، نحو 4.69 مليارات درهم، عبر تنفيذ 1367 صفقة تضمنت مبيعات بأكثر من 2.88 مليار درهم (بنسبة 61.4% من إجمالي التصرفات)، بعد تنفيذ 725 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزعت المبيعات بواقع 590 مبايعة لوحدات سكنية، و77 مبايعة لمبانٍ، و58 مبايعة لأراضٍ.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 1.95 مليار درهم عبر تنفيذ 254 صفقة موزعة بواقع 172 مبايعة لوحدات سكنية، و24 مبايعة لمبانٍ، و58 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 926.36 مليون درهم، من خلال 471 صفقة مقسمة على 418 مبايعات لوحدات سكنية، و53 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 545 معاملة بقيمة 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 147 معاملة لوحدات سكنية، و39 معاملة لمبانٍ، و359 معاملة لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 412.28 مليون درهم، بواقع 97 معاملة موزعة على 91 معاملة لوحدات سكنية، ومبنى واحد، وخمس معاملات لأراضٍ، وبذلك استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 61.32% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة، والرهون 29.89%، والهبات 8.79%.

وتصدرت منطقة «دبي مارينا»، قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال تعاملات أمس، بقيمة جاوزت 944.98 مليون درهم، تلتها «معيصم الأول» بنحو 106.43 ملايين درهم، ثم منطقة الخليج التجاري، بقيمة 83.97 مليون درهم، و«قرية جميرا الدائرية» بقيمة 77.16 مليون درهم، ومنطقة الحبية الخامسة بقيمة 68.69 مليون درهم.

وحلت منطقة «الروية الأولى» سادسة، بقيمة جاوزت 65.76 مليون درهم، تلتها «بزنس بارك» بنحو 54.29 مليون درهم، ثم منطقة «اليلايس 1» بقيمة 53.63 مليون درهم، ومنطقة «برج خليفة» بقيمة 52.32 مليون درهم، فيما جاءت منطقة «مدينة المطار» عاشراً بقيمة 51.52 مليون درهم.