14 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أكثر من 14.05 مليار درهم عبر تنفيذ 3705 صفقات، تضمنت مبيعات بقيمة 6.71 مليارات درهم.

وتوزعت المبيعات بواقع 2095 مبايعة لوحدات سكنية، و175 مبايعة لمبانٍ، و186 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 2456 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 3.59 مليارات درهم عبر تنفيذ 867 صفقة، موزعة بواقع 627 معاملة لوحدات سكنية، و54 معاملة لمبانٍ، و186 معاملة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 3.12 مليارات درهم عبر 1589 صفقة، مقسمة بواقع 1468 معاملة لوحدات سكنية، و121 معاملة لمبانٍ.

وسجل الرهن العقاري 1079 معاملة، بقيمة 6.2 مليارات درهم، موزعة بواقع 707 معاملات لوحدات سكنية، و134 معاملة لمبانٍ، و238 معاملة لأراضٍ. وبلغت قيمة الهبات نحو 1.13 مليار درهم، بواقع 170 معاملة، موزعة على 128 معاملة لوحدات سكنية، و14معاملة لمبانٍ، و28 معاملة لأراضٍ.

وتصدّرت «الخليج التجاري» قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال الأسبوع الماضي، بقيمة جاوزت 385.23 مليون درهم، تلتها مدينة المطار بنحو 261.9 مليون درهم، ثم «اليفرة 1» بقيمة 259.19 مليون درهم، ومنطقة «الحبية الأولى» بقيمة 227.86 مليون درهم، و«دبي هيليز» بقيمة 216.71 مليون درهم.

فيما حلت قرية جميرا الدائرية سادسة، بقيمة جاوزت 212.12 ملايين درهم، تلتها القوز الصناعية الثالثة بنحو 191.2 مليون درهم، ثم الخيران الأولى بقيمة 176.47 مليون درهم، ومنطقة «الحبية الرابعة» بقيمة 162.54 مليون درهم، فيما جاءت منطقة «نخلة جميرا» عاشرة بقيمة 154.33 مليون درهم.