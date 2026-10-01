379.4 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 9 أشهر

واصلت سوق دبي العقارية أداءها القوي مع تجاوز قيمة التصرفات العقارية 574.12 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في مؤشر واضح على استمرار نشاط السوق وتزايد الطلب على مختلف أنواع الأصول العقارية، مع استمرار تدفق الاستثمارات، إضافة إلى تنوع شرائح المشترين وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والمشروعات الجديدة.

وبلغت تصرفات عقارات دبي خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي، 574.12 مليار درهم، عبر تنفيذ 165 ألفاً و18 معاملة، لتمثل قيمة التصرفات بذلك نحو 62.47% من إجمالي القيمة المسجلة خلال عام 2025 بأكمله، والبالغة 919 مليار درهم.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مبيعات عقارات دبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بلغت نحو 379.4 مليار درهم، لتسجل ثاني أعلى قيمة مبيعات في تاريخ السوق العقارية بدبي، بعد الرقم الذي حققته في عام 2025.وبحسب الرصد توزعت المبيعات على 123 ألفاً و416 معاملة، شملت 104 آلاف و198 معاملة لوحدات سكنية، و9514 معاملة للمباني، إضافة إلى 9704 معاملات للأراضي.

واستحوذت مبيعات العقارات الجاهزة على النصيب الأكبر من إجمالي المبيعات، حيث بلغت 196.08 مليار درهم، عبر تنفيذ نحو 39.32 ألف معاملة توزعت بواقع 27.02 ألف معاملة لوحدات سكنية، و2605 معاملات للمباني، و9704 معاملات للأراضي.

في المقابل، بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 183.32 مليار درهم، من خلال 84.09 ألف معاملة، توزعت بواقع 77.18 ألف معاملة لوحدات سكنية، و6909 معاملات للمباني.

وسجلت معاملات الرهن العقاري 151.13 مليار درهم، من خلال 34 ألفاً و910 معاملات، توزعت بواقع 22.06 ألف معاملة لوحدات سكنية، و4223 معاملة للمباني، و8627 معاملة للأراضي.

وبلغت قيمة الهبات 43.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 6692 معاملة، توزعت بواقع 5133 معاملة لوحدات سكنية، و431 معاملة للمباني، و1128 معاملة للأراضي.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري قائمة المناطق الأعلى مبيعاً، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بقيمة جاوزت 20 مليار درهم، تلتها «مدينة المطار» بنحو 17.72 مليار درهم، ثم منطقة «اليلايس 1» بقيمة 16.09 مليار درهم، تلتها رابعاً «نخلة ديرة» بـ12.98 مليار درهم، وخامساً «نخلة جميرا» بقيمة 11.61 مليار درهم.

وحلت منطقة معيصم الثانية سادساً بـ11.5 مليار درهم، تلتها «قرية جميرا الدائرية» سابعاً بـ10.29 مليارات درهم، ثم «نخلة جبل علي» ثامناً بـ9.4 مليارات درهم، ومنطقة برج خليفة تاسعاً بـ8.86 مليارات درهم، في حين جاءت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد عاشراً بقيمة 8.5 مليارات درهم.

وعلى مستوى الأداء الشهري سجلت مبيعات عقارات دبي، خلال سبتمبر الماضي، أكثر من 29.66 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.43 ألف معاملة توزعت بواقع 9744 معاملة لوحدات سكنية، و777 معاملة للمباني، و910 معاملات للأراضي.

وتوزعت المبيعات بواقع 16.03 مليار درهم للعقارات الجاهزة، عبر 3955 معاملة، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 13.63 مليار درهم من خلال تنفيذ 7476 معاملة.

وسجلت معاملات الرهن العقاري 16.79 مليار درهم، عبر 4266 معاملة توزعت بواقع 2602 معاملة لوحدات سكنية، و621 معاملة للمباني، و1043 معاملة للأراضي.

وبلغت قيمة الهبات 4.33 مليارات درهم، من خلال تنفيذ 796 معاملة، توزعت بواقع 616 معاملة لوحدات سكنية، و52 معاملة للمباني، و128 معاملة للأراضي. وبذلك بلغ إجمالي التصرفات العقارية خلال سبتمبر الماضي أكثر من 50.78 مليار درهم، عبر تنفيذ 16.49 ألف معاملة.

• 574.12 مليار درهم تصرفات عقارات دبي