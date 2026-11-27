سجلت التصرفات العقارية في دبي، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، نحو 13.35 مليار درهم، عبر تنفيذ 3972 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 7.75 مليارات درهم.

وتوزعت المبيعات بواقع 2028 مبايعة لوحدات سكنية، و202 مبايعة لمبانٍ، و272 مبايعة لأراضٍ، بإجمالي 2502 مبايعة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 4.6 مليارات درهم، عبر تنفيذ 1067 صفقة، موزعة بواقع 734 معاملة لوحدات سكنية، و61 معاملة لمبانٍ، و272 معاملة لأراضٍ. في المقابل، بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 3.15 مليارات درهم، عبر 1435 صفقة، توزعت بواقع 1294 معاملة لوحدات سكنية، و141 معاملة لمبانٍ.

وسجل الرهن العقاري 1276 معاملة بقيمة 4.2 مليارات درهم، موزعة بواقع 874 معاملة لوحدات سكنية، و137 معاملة لمبانٍ، و265 معاملة لأراضٍ. وبلغت قيمة الهبات نحو 1.4 مليار درهم، عبر 194 معاملة، توزعت على 144 معاملة لوحدات سكنية، و13 معاملة لمبانٍ، و37 معاملة لأراضٍ.

أعلى المبيعات

وتصدرت منطقة نخلة ديرة قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال الأسبوع الجاري، بقيمة جاوزت 958.54 مليون درهم، تلتها «الخليج التجاري» بنحو 566.97 مليون درهم، ثم «قرية جميرا الدائرية» في المركز الثالث بقيمة 345.81 مليون درهم، ومدينة المطار رابعة بقيمة 227.95 مليون درهم، و«مدينة دبي الملاحية» خامسة بقيمة 225.23 مليون درهم.

وحلت «حدائق الشيخ محمد بن راشد» في المركز السادس، بقيمة جاوزت 198.14 مليون درهم، تلتها «الحبية الخامسة» بنحو 183.54 مليون درهم، ثم «برج خليفة» بقيمة 173.47 مليون درهم، ومنطقة «بور سعيد» بقيمة 170 مليون درهم، فيما جاءت «نخلة جميرا» في المركز العاشر بقيمة 147.52 مليون درهم.

الأداء اليومي

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، اليوم، نحو 1.48 مليار درهم، عبر تنفيذ 565 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 946.88 مليون درهم، فيما بلغت قيمة الرهون 407.29 ملايين درهم، والهبات 128.91 مليون درهم.

واستحوذت المبيعات على 63.85% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة، مقابل 27.46% للرهون العقارية، و8.69% للهبات.