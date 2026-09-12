51.1 مليار درهم مكاسب أسواق المال الإماراتية في أسبوع

أغلقت مؤشرات أسواق المال الإماراتية تعاملات الأسبوع الماضي أمس على ارتفاع، حيث صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.96%، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.35%، لتسجل أسواق الأسهم المحلية مكاسب سوقية جاوزت 51.1 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين من نحو 3.586 تريليونات درهم، في نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي، إلى نحو 3.637 تريليونات درهم، في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، موزعاً بواقع نحو 2.644 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، ونحو 992.48 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 8.65 مليارات درهم، توزعت بواقع 2.81 مليار درهم في سوق دبي المالي، و5.84 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد التداول على 3.71 مليارات سهم، من خلال تنفيذ 203 آلاف و454 صفقة. وأغلق سوق دبي تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعاً بنسبة 0.96%، بما يعادل 56.6 نقطة، عند مستوى 5941.23 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم أربعة قطاعات مدرجة، هي: البنوك، والمرافق العامة، والصناعة، والاتصالات.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى نحو 992.48 مليار درهم في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 979.28 مليار درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه، محققاً مكاسب بلغت 13.21 مليار درهم.

ودعم أداء السوق، ارتفاع أسهم أربع قطاعات، وعلى رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.9%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.01%، إضافة إلى قطاع الصناعة بنسبة 0.31%، والاتصالات بـ3.02%.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، اتجه المستثمرون المواطنون إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو ستة ملايين درهم، بعد تنفيذ مشتريات بقيمة 1.487 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1.481 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة تجاوزت 2.81 مليار درهم، بعد التداول على 1.73 مليار سهم، من خلال تنفيذ 75 ألفاً و 216 صفقات.

من جانبه، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعاً بنسبة 1.35%، بما يعادل 135.22 نقطة، ليغلق عند مستوى 10112.58 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 2.644 تريليون درهم في نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 2.607 تريليون درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه، بمكاسب بلغت نحو 37.9 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة تجاوزت 5.84 مليارات درهم، بعد التداول على 1.97 مليار سهم، من خلال تنفيذ 128 ألفاً و244 صفقة.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في السوق إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 242.31 مليون درهم، بعد تنفيذ مشتريات بقيمة 1.923 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1.681 مليار درهم.