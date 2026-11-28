أحمد الدمرداش - دبي

أنهى سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 5.6%، بما يعادل 348.88 نقطة، ليغلق عند مستوى 6575.07 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق يومي له منذ 26 فبراير الماضي، قبل اندلاع التوترات في المنطقة، وذلك بدعم من صعود أسهم القطاعات القيادية، وفي مقدمتها البنوك والعقارات، بالتزامن مع إعلان بنك دبي الإسلامي استحواذه على مصرف الإمارات الإسلامي، وقد تحول سوق دبي المالي رغم التوترات التي شهدتها المنطقة إلى واحد من أفضل الأسواق أداءً وسط تعافٍ لافت في حركة التداول.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق إلى أكثر من 1.087 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 1.051 تريليون درهم في نهاية الأسبوع السابق، محققة مكاسب بلغت 35.97 مليار درهم.

وقاد قطاع البنوك مكاسب القطاعات مرتفعاً بنسبة 8.83%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 5.75%، والصناعة بنسبة 4.25%، والاتصالات بنسبة 3.73%، علاوة على ارتفاع قطاع المرافق العامة بنسبة 2.09%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، صاعداً بنسبة 27.5% ليغلق التعاملات عند 9.83 دراهم للسهم، عقب إعلان بنكا دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، بشكل مشترك، أنهما، عقب موافقة مجلسي إدارتيهما، قد وقعا اتفاقية شراء أسهم تتيح لبنك دبي الإسلامي الاستحواذ على 100% من رأس المال المصدر لمصرف الإمارات الإسلامي، وهو شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني.

كما ارتفع سهم «وطنية إنترناشيونال» بنسبة 19.7%، و«سوق دبي المالي» 15.65%، و«أملاك» 13.92%، و«تبريد» 12.12%، و«دبي للاستثمار» 9.47%، و«ديار للتطوير» 9.08%، و«إعمار العقارية» 8.2%، و«سالك» 6.48%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي سيولة تجاوزت 7.79 مليارات درهم، من خلال تداول نحو 1.66 مليار سهم، عبر 127 ألفاً و246 صفقة.

واستحوذت أسهم قطاع العقارات على 46.47% من إجمالي السيولة، بتداولات بلغت 3.62 مليارات درهم، تصدرها سهم «إعمار العقارية» بقيمة 2.24 مليار درهم، تلاه سهم «إعمار للتطوير» بتداولات بلغت 1.16 مليار درهم.

فيما اقتنصت أسهم قطاع البنوك 38% من إجمالي السيولة، بتداولات بلغت 2.96 مليار درهم، تصدرها سهم «دبي الإسلامي» بقيمة 1.92 مليار درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات بلغت 631.08 مليون درهم.

وعلى صعيد الاستثمار، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو مليار درهم، بعد تسجيل مشتريات بقيمة تجاوزت 3.18 مليارات درهم، مقابل مبيعات بنحو 2.18 مليار درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر العام تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعاً 1.79% عند مستوى 9935.19 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق إلى أكثر من 2.603 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 2.559 تريليون درهم في نهاية الأسبوع السابق، محققة مكاسب بلغت 44.4 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة تجاوزت ستة مليارات درهم، بعد تداول نحو 1.44 مليار سهم، من خلال 136 ألفاً و34 صفقة.

• سهم «دبي الإسلامي» يقفز 27.5% في أسبوع بعد إعلان صفقة الاستحواذ على «الإمارات الإسلامي»