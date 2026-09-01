523.44 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 8 أشهر

سجلت تصرفات عقارات دبي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2026، أكثر من نصف تريليون درهم، في مؤشر يعكس استمرار الزخم الذي يشهده القطاع، مدعوماً بتنامي النشاط الاستثماري، واستمرار الإقبال على السوق، وتوسع الطلب على مختلف الأصول العقارية، ما عزز وتيرة النمو.

وبلغت تصرفات عقارات دبي، خلال الفترة من يناير إلى نهاية أغسطس الماضي، نحو 523.44 مليار درهم، عبر تنفيذ 148 ألفاً و564 معاملة، لتمثل قيمة التصرفات بذلك نحو 56.96% من إجمالي القيمة المسجلة خلال عام 2025 بأكمله، والبالغة 919 مليار درهم.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مبيعات عقارات دبي، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي، بلغت 349.83 مليار درهم، عبر تنفيذ 112 ألفاً و20 معاملة، توزعت بواقع 94.48 ألف معاملة لوحدات سكنية، و8742 معاملة للمباني، و8794 معاملة للأراضي.

واستحوذت مبيعات العقارات الجاهزة على النصيب الأكبر من إجمالي المبيعات، إذ بلغت 180.05 مليار درهم، عبر تنفيذ نحو 35.37 ألف معاملة، توزعت بواقع 24.26 ألف معاملة لوحدات سكنية، و2320 معاملة للمباني، و8794 معاملة للأراضي.

في المقابل، بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 169.77 مليار درهم، من خلال 76.65 ألف معاملة، توزعت بواقع 70.23 ألف معاملة لوحدات سكنية و6422 معاملة للمباني.

وسجلت معاملات الرهن العقاري 134.34 مليار درهم، من خلال 30 ألفاً و645 معاملة توزعت بواقع 19.458 ألف معاملة لوحدات سكنية، و3603 معاملات للمباني، و7584 معاملة للأراضي.

كما بلغت قيمة الهبات 39.27 مليار درهم، عبر تنفيذ 5899 معاملة، توزعت بواقع 4518 معاملة لوحدات سكنية، و379 معاملة للمباني، و1002 معاملة للأراضي.

وتصدرت الخليج التجاري، قائمة المناطق الأعلى مبيعاً، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بقيمة جاوزت 19.46 مليار درهم، تلتها مدينة المطار بنحو 16.47 مليار درهم، ثم منطقة «اليلايس 1» بقيمة 15.75 مليار درهم، ثم نخلة ديرة بـ12.48 مليار درهم، ومعيصم الثانية بقيمة 11.38 مليار درهم.

وعلى مستوى الأداء الشهري، سجلت مبيعات عقارات دبي، خلال أغسطس الماضي، أكثر من 27.89 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.6 ألف معاملة، توزعت بواقع 10 آلاف و124 معاملة لوحدات سكنية، و684 معاملة للمباني، و793 معاملة للأراضي.

وتوزعت المبيعات بواقع 14.28 مليار درهم للعقارات الجاهزة، عبر 3821 معاملة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 13.61 مليار درهم، من خلال تنفيذ 7780 معاملة.

وسجلت معاملات الرهن العقاري 14.36 مليار درهم، عبر 3735 معاملة، توزعت بواقع 2244 معاملة لوحدات سكنية، و476 معاملة للمباني، و1015 معاملة للأراضي.

كما بلغت قيمة الهبات 3.97 مليارات درهم، عبر تنفيذ 620 معاملة، توزعت بواقع 442 معاملة لوحدات سكنية، و53 معاملة للمباني، و125 معاملة للأراضي، وبذلك بلغ إجمالي التصرفات العقارية خلال أغسطس الماضي أكثر من 46.22 مليار درهم، عبر تنفيذ 15.96 ألف معاملة.

• مبيعات العقارات الجاهزة استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي المبيعات، وبلغت 180.05 مليار درهم.