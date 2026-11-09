عقارات دبي تسجل تصرفات بـ4.24 مليارات درهم في مستهل الأسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 4.24 مليارات درهم، اليوم، من خلال 1073 معاملة، تضمنت مبيعات بقيمة تجاوزت 2.84 مليار درهم، عبر 768 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزعت المبيعات بواقع 616 مبايعة لوحدات سكنية، و41 مبايعة لمبانٍ، و111 مبايعة لأراضٍ.

وبلغت قيمة مبيعات العقارات الجاهزة نحو 2.03 مليار درهم، من خلال 324 صفقة، شملت 191 مبايعة لوحدات سكنية، و22 مبايعة لمبانٍ، و111 مبايعة لأراضٍ. في المقابل، سجلت العقارات على الخريطة مبيعات بقيمة 813.73 مليون درهم، عبر 444 صفقة، تضمنت 425 مبايعة لوحدات سكنية و19 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 253 معاملة بقيمة 1.14 مليار درهم، توزعت بواقع 138 معاملة لوحدات سكنية، و36 معاملة لمبانٍ، و79 معاملة لأراضٍ.

وبلغت قيمة الهبات نحو 262.2 مليون درهم، من خلال 52 معاملة، شملت 39 معاملة لوحدات سكنية، ومعاملتين لمبانٍ، و11 معاملة لأراضٍ.

واستحوذت المبيعات على نحو 66.9% من إجمالي قيمة التصرفات العقارية المسجلة، مقابل 26.9% للرهون و6.2% للهبات.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي قائمة المناطق الأعلى من حيث قيمة المبيعات، بنحو 520.88 مليون درهم، تلتها نخلة ديرة بقيمة 294.02 مليون درهم، ثم هاريوزن بنحو 148.04 مليون درهم، والسطوة بقيمة 142.62 مليون درهم، والخليج التجاري بنحو 103.64 ملايين درهم.