تصرفات عقارات دبي تتجاوز 4.4 مليارات درهم في يومين

واصلت السوق العقارية في دبي تسجيل نشاط كبير خلال تعاملات أول يومين من الأسبوع الجاري، مع تحركات قوية في القطاع، ما يعكس ثقة المستثمرين، واستمرار الزخم في السوق، وسط توجهات استثمارية إيجابية.

وسجل إجمالي التصرفات العقارية في دبي، أمس وأول من أمس، أكثر من 4.48 مليارات درهم، عبر تنفيذ 1755 صفقة، تضمنت مبيعات بأكثر من 2.86 مليار درهم، بعد تنفيذ 1278 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزعت مبيعات عقارات دبي خلال يومين، بواقع 1078 مبايعة لوحدات سكنية، و90 مبايعة لمبانٍ، و110 مبايعات لأراضٍ.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 1.48 مليار درهم عبر تنفيذ 434 صفقة، موزعة بواقع 290 مبايعة لوحدات سكنية، و34 مبايعة لمبانٍ، و110 مبايعات لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 1.38 مليار درهم، من خلال 844 صفقة موزعة على 788 مبايعة لوحدات سكنية، و56 مبايعة لمبانٍ.

بدورها، سجلت الرهون العقارية 433 معاملة بقيمة 1.29 مليار درهم، موزعة بنحو 248 معاملة لوحدات سكنية، و85 معاملة لمبانٍ، و100 معاملة لأراضٍ.

وبلغت قيمة الهبات نحو 336.41 مليون درهم، بواقع 44 معاملة موزعة على 32 معاملة لوحدات سكنية، وثلاث معاملات لمبانٍ، وتسع معاملات لأراضٍ.

وتصدرت «اليفرة 1»، قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال يومين، بقيمة جاوزت 205.51 ملايين درهم، تلتها «الخيران الأولى» بنحو 203.27 ملايين درهم، ثم منطقة الخليج التجاري، بقيمة 124.67 مليون درهم، و«دبي هيلز» بقيمة 99.89 مليون درهم، و«مدينة المطار» بقيمة 86.57 مليون درهم.