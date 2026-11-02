رهن 3 قطع أراض في دبي بـ 2.15 مليار درهم

سجلت السوق العقارية في دبي، اليوم، صفقات رهن قياسية لـ 3 قطع أراض بقيمة إجمالية بلغت 2.15 مليار درهم.

وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، شهدت منطقة زعبيل الثانية رهن قطعة أرض لصالح الاستخدام التجاري على مساحة 308.57 ألف قدم وبسعر 3017.1 درهماً للقدم المربعة، وبقيمة إجمالية 931 مليون درهم.

فيما سجلت منطقة ميدان رهن قطعة أرض لصالح الاستخدام التجاري على مساحة 359.862 ألف قدم، وبسعر 2273.09 درهماً للقدم وبقيمة إجمالية بلغت 818 ملايين درهم.

أما منطقة جداف واتر فرونت فسجلت صفقة رهن لقطعة أرض بقيمة 400 مليون درهم وعلى مساحة 76.881 ألف قدم، وبسعر 5202.82 درهماً للقدم المربعة.

وبلغت إجمالي قيمة الرهون العقارية المسجلة خلال تعاملات اليوم 2.86 مليار درهم عبر تنفيذ 215 صفقة موزعة بواقع 124 صفقة لوحدات سكنية و 33 صفقة لمبان، و 58 لأراض.