«دبي المالي» يربح 40.8 مليار درهم في أسبوع

واصل سوق دبي المالي مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي، في ختام التعاملات الأسبوعية، أمس، مرتفعاً بنسبة 4.08%، ليغلق عند 6093.76 نقطة، متصدراً بذلك مكاسب البورصات الخليجية خلال أسبوع. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، إلى نحو 1.055 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة مع 1.014 تريليون درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق، بمكاسب بلغت 40.86 مليار درهم.

ودعمت ارتفاعات سوق «دبي المالي»، الأداء القوي لقطاعي البنوك والعقارات، إضافة إلى تفاؤل المستثمرين حيال نتائج أعمال قوية للشركات المدرجة في النصف الأول من العام الجاري.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 6.94% خلال الأسبوع، وصعد قطاع العقارات بنسبة 4.51%، فيما نما قطاع الصناعة بنسبة 2.55%.

وقفز سهم «اكتتاب» خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 47.06%، ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، وصعد سهم «الرمز كوربوريشن» بنحو 24%، ونما سهم شركة «الإثمار القابضة» بنحو 13.16%.

كما ارتفعت أسهم «بنك المشرق» بنسبة 10.4%، و«الإمارات دبي الوطني» بنحو 10.3%، و«دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» بنحو 8.15%، و«دبي التجاري» 6.9%.

وفي سوق «أبوظبي للأوراق المالية»، أنهى المؤشر العام تعاملات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 1.96%، ليغلق عند 10261.69 نقطة، مواصلاً مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق أبوظبي، من 3.099 تريليونات درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة قبل الماضي، إلى نحو 3.136 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، بمكاسب بلغت 36.93 مليار درهم.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي خلال أسبوع، تصدرت أسهم «بنك الشارقة» قائمة الشركات بنحو 16.83%، و«مجموعة أي7» بنسبة 16.24%، و«أم القيوين للاستثمارات العامة» 10.99%، و«مدن القابضة» بنسبة 8.99%.

• رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي ارتفع إلى 1.055 تريليون درهم.