عقارات دبي تسجل أعلى مبيعات أسبوعية على الإطلاق بـ 22 مليار درهم

سجلت التصرفات العقارية في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 25.87 مليار درهم، بعد تنفيذ 9331 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 22.04 مليار درهم، تعد الأعلى في أسبوع، على الإطلاق.

وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 7242 مبايعة لوحدات سكنية، و384 مبايعة لمبانٍ، و701 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 8327 صفقة بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجل الرهن العقاري 1186 معاملة، بقيمة 2.87 مليار درهم موزعة بواقع 857 مبايعة لوحدات سكنية، 133 مبايعة لمبانٍ، و196 مبايعة لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 965.9 مليون درهم، بواقع 157 معاملة موزعة على 107 مبايعات لوحدات سكنية، و15 مبايعة لمبانٍ، و35 مبايعة لأراضٍ.

وجاءت منطقة «وادي الصفا 3» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ1.74 مليار درهم، تلتها «مدينة المطار» في المركز الثاني بنحو 1.07 مليار درهم، و«أبراج بحيرات جميرا» ثالثة، مسجلة 1.04 مليار درهم، تلتها «نخلة جميرا» مسجلة 914.73 مليون درهم، ثم منطقة «برج خليفة» مسجلة 863.44 مليون درهم.

من جانبه، أكد الوسيط العقاري، عبدالله عبدالقادر، أن «هذا النمو الملحوظ يعكس عوامل عدة، أهمها الجاذبية الاستثمارية المتزايدة للإمارة، وثقة المستثمرين باقتصادها القوي والمستقر»، منوهاً بأن الأرقام القياسية للمبيعات تأتي مدفوعة بطلب قوي من المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.

وقال: «تعد دبي وجهة استثمارية جذابة، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وتشريعات عقارية مرنة، والعائدات الجذابة على الاستثمار، وجميعها عوامل تجذب رؤوس الأموال، وتدفع بالمبيعات إلى هذه المستويات التاريخية».

وأوضح عبدالقادر، أن المشاريع العقارية الجديدة والمبتكرة تلعب دوراً محورياً في هذا الازدهار، مشيراً إلى أن المطورين العقاريين في دبي، يقدمون مجموعة متنوعة من الخيارات التي تلبي احتياجات ورغبات مختلف شرائح المستثمرين، بدءاً من الوحدات الفاخرة ووصولاً إلى الشقق العصرية والمنازل التي تركز على نمط حياة معين.

وبيّن أن سهولة إجراءات التملك والخيارات التمويلية المتعددة، تزيدان من جاذبية السوق، علاوة على أن الحوافز الحكومية والرؤية الاستشرافية لقيادة دبي تسهم بشكل كبير في دعم هذا النمو.

وأكد أن التوقعات المستقبلية للسوق العقارية في دبي تبدو واعدة للغاية، متوقعاً أن تستمر مبيعات العقارات في تحقيق مستويات قياسية، مدعومة بالنمو السكاني، والطلب المستمر على العقارات عالية الجودة، والثقة الراسخة بمستقبل الإمارة المزدهر.