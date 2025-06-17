«نخيل» تمنح 3 عقود لتنفيذ الأعمال الإنشائية في «نخلة جبل علي»

أعلنت شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، ذراع التطوير العقاري لـ«دبي القابضة»، عن ترسية ثلاثة عقود رئيسة بقيمة إجمالية تزيد على 750 مليون درهم، وذلك لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع «نخلة جبل علي»، والمقرر الانتهاء منها في الربع الأخير من عام 2026.

وتُمثل العقود، التي أُرسيت على شركة «دي بي بي للمقاولات»، إنجازاً مهماً في عملية التطوير الجارية لهذه الوجهة البحرية في دبي، إذ تتمتع «دي بي بي للمقاولات» بسجل موثوق من الإنجازات بالعمل في «نخلة جبل علي»، حيث سبق لها الحصول على عقود لتنفيذ مشروعات بنية تحتية أخرى في الجزيرة، بما في ذلك إنشاء طريق عام وطريق مخصص لأعمال الإنشاءات.

ويُعد مشروع «نخلة جبل علي» أحد أكثر مشروعات «نخيل» طموحاً، وسيُرسي معياراً جديداً للمعيشة على الواجهة البحرية، ويقدم مجموعة استثنائية من وسائل الراحة العصرية، بما يسهم بشكل كبير في نمو دبي على مدى العقود القليلة المقبلة، إذ يدعم المشروع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويمثل بداية مرحلة جديدة من النمو الحضري في منطقة جبل علي، استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، فيما يعزز المشروع عملية التوسع العمراني للإمارة.

وقال الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «يجسّد مشروع (نخلة جبل علي) الضخم طموح دبي في إعادة تعريف مفهوم ونمط المعيشة الفاخر على الواجهة البحرية العالمية، نعمل على أن يكون هذا المشروع الرائد بمثابة نقلة نوعية في المشهد الحضري للمدينة، مستلهمين رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل دبي في عملنا على إنشاء وجهة عالمية تجذب السكان والسياح والمستثمرين، ويسعدنا مواصلة التعاون مع شركة (دي بي بي للمقاولات) التي تعتبر شريكاً ذا خبرة واسعة وسجل حافل بالإنجازات والتزام بالجودة، الأمر الذي سيضمن التنفيذ الناجح لهذا المشروع المهم».

من جانبه، قال المدير العام لشركة «دي بي بي للمقاولات»، يوجيني باتريك تيربيلانشي: «تفخر (دي بي بي للمقاولات) بالمشاركة في هذا المشروع الرائد، ويسعدنا التعاون مع (نخيل) في رسم ملامح مستقبل دبي، ونتطلّع من خلال خبرتنا والتزامنا بالتميز إلى تحقيق هذا المشروع الطموح».

ويشمل نطاق أعمال البنية التحتية الشاملة في السعفات من (A) إلى (G) توصيلات المرافق، وجميع أعمال الحفر والردم المرتبطة بها، وأعمال إنشاء الطرق والأرصفة، كما يشمل جميع أعمال المرافق ذات الصلة بخط توزيع الطاقة 11 كيلو فولت والاتصالات.

وتشمل أعمال البنية التحتية في المنطقة المركزية الوسطى تمديدات المرافق الرئيسة، وتوصيل جميع وصلات المرافق على السعفات، وتشييد جميع الطرق الرئيسة والفرعية، ويشمل نطاق العمل أيضاً تسوية الأرض وإعدادها لتمرير خط الكهرباء لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، الذي يخدم «نخلة جبل علي»، بما في ذلك الأعمال المرتبطة بها.

وتمتد جزر «نخلة جبل علي» السبع على مسافة 13.4 كيلومتراً، وتضم 16 سعفة، وشاطئاً يمتد على مسافة 90 كيلومتراً، بما يتماشى مع هدف «خطة دبي الحضرية 2040» المتمثل في تعزيز إمكانية الوصول إلى الشواطئ العامة.