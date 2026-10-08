"نخيل" ترسي عقداً لتأهيل 3 كيلومترات من الساحل الغربي لجزر دبي

أرست شركة "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عقداً على شركة "مار للمقاولات البحرية والبناء ش.ذ.م.م" لتنفيذ الأعمال البحرية والشاطئية في الجزيرة "B" من جزر دبي، والتي تشمل إضافة واجهة شاطئية بطول 320 متراً بالقرب من مجمع "باي فيلاز"، وتأهيل نحو 3 كيلومترات من الخط الساحلي الغربي للجزيرة، على أن تنتهي الأعمال بحلول الربع الرابع من عام 2027.

ويتضمن نطاق العقد بناء حواجز أمواج جديدة، وإزالة الحواجز الصخرية الحالية، وإنشاء شاطئ جديد بالقرب من مجمع "باي فيلاز"، إلى جانب تنفيذ أعمال تأهيل وإصلاح في عدد من المناطق الشاطئية القائمة على الجانب الغربي من الجزيرة "B".

وتدعم الأعمال البحرية تنفيذ مشروع "باي فيلاز"، وكانت "نخيل" قد أرست عقد إنشاءات المشروع على شركة "فايبركس للمقاولات" بقيمة 2.6 مليار درهم في أغسطس 2025، فيما يجري تنفيذ الأعمال البحرية وأعمال البيئة المحيطة بالواجهة البحرية بالتوازي مع الأعمال الإنشائية.

كما يأتي العقد الجديد بعد ترسية "نخيل" عقداً بقيمة 527 مليون درهم على شركة "النصر للمقاولات" في أبريل الماضي، لتنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية في الجزيرة "B"، بما يشمل استكمال البنية التحتية الأساسية وتطوير الواجهة الساحلية للجزيرة.

ويضم مشروع جزر دبي خمس جزر تمتد على مساحة 18.6 كيلومتر مربع، ويسهم في تمديد الشريط الساحلي التاريخي لمنطقة ديرة في دبي.