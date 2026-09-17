بقيمة تتجاوز 800 مليون درهم.. «نخيل» ترسي عقد إنشاءات لمشروع «باي غروف ريزيدنسز» في جزر دبي

أعلنت «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، ترسية عقد إنشاءات رئيسي بقيمة تتجاوز 800 مليون درهم على شركة «ميتاك للمقاولات العامة»، لتنفيذ أعمال بناء المرحلتين الأولى والثالثة من مشروع «باي غروف ريزيدنسز» في جزر دبي.

ويشمل العقد إنشاء 537 وحدة سكنية، تتنوع بين غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم، موزعة على سبعة مبانٍ سكنية. وتضم المرحلة الأولى أربعة مبانٍ تحتوي على 296 وحدة، فيما تتألف المرحلة الثالثة من ثلاثة مبانٍ تضم 241 وحدة، على أن تُستكمل أعمال البناء الرئيسية في أواخر عام 2028.

كما يشمل نطاق العقد أعمال الطوابق السفلية والبنية التحتية المرتبطة بالمشروع، إلى جانب المرافق الرئيسة للسكان، بما فيها حمامات السباحة وملاعب الأطفال ومركز اللياقة البدنية. ويمثل ترسية العقد مرحلة مهمة في تنفيذ «باي غروف ريزيدنسز»، ويعزز جهود «نخيل» لاستكمال مشروع «جزر دبي» بمكوناته المختلفة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ «دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «يؤكد بيع جميع وحدات (باي غروف ريزيدنسز) حجم الطلب على المساكن عالية الجودة المطلة على الواجهة البحرية في دبي. ومع إرساء عقد الإنشاءات الجديد بقيمة تتجاوز 800 مليون درهم، ينتقل المجمع إلى المرحلة التالية من التنفيذ، ما يضيف خطوة مهمة أخرى إلى مسيرة تطوير جزر دبي. ونركز بشكل رئيسي على تنفيذ المشروع وفق أعلى مستويات الانضباط والجودة، سعياً منا لتطوير أماكن تدعم النمو طويل الأجل لدبي وتوفر نمط حياة مميزاً على الواجهة البحرية».

من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة «ميتاك للمقاولات العامة»، محمد صادق عبدالله: «يسرنا أن يقع اختيار (نخيل) علينا لتنفيذ المرحلتين الأولى والثالثة من مجمّع (باي غروف ريزيدنسز) السكني. وقد بدأنا بالفعل حشد فرق العمل اللازمة للمشروع، ونركز طوال مراحل التنفيذ على تطبيق معايير صارمة للسلامة والجودة مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. ونتطلع إلى توظيف خبراتنا الفنية في المشروع والإسهام في التقدم المتواصل ضمن جهود تطوير جزر دبي».

وصُمم «باي غروف ريزيدنسز» ليكون مجمعاً سكنياً عصرياً على الواجهة البحرية، يجمع بين المساحات الخارجية المشتركة ذات التنسيق الطبيعي ومسارات المشي وركوب الدراجات، ويتيح لسكانه الوصول إلى شاطئ كريستال.

وسيضم مجمع «باي غروف ريزيدنسز» عند اكتماله 1,154 وحدة سكنية موزعة على 15 مبنى سكنياً. ويستمر العمل على خطط إنشاء الوحدات السكنية الـ 617 المتبقية ضمن المرحلتين الثانية والرابعة، على أن يُعلن لاحقاً عن الجهات التي ستتولى أعمال البناء.

وتقع «جزر دبي»، التي تحتضن المشروع، قبالة ساحل ديرة، وهي وجهة على الواجهة البحرية أُعد مخططها الرئيسي بما يتوافق مع خطة دبي الحضرية 2040. وتضم الوجهة خمس جزر وأكثر من 20 كيلومتراً من الشواطئ، كما تشمل مخططاتها مساحات مفتوحة وحدائق وملاعب جولف ومرافق للضيافة ومراكز ثقافية ومجمعات سكنية مطلة على الخليج العربي