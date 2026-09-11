«ذا يارد».. أول وجهة تسوّق وترفيه في نخلة جبل علي         

أعلنت «دبي ريتيل»، إحدى أكبر مجموعات وجهات التسوق والترفيه في المنطقة، التابعة لـ«دبي القابضة لإدارة الأصول»، عن الإطلاق المرتقب لـ«ذا يارد»، أول وجهة متكاملة للتسوق والترفيه في «نخلة جبل علي».

وتمثل الوجهة إضافة جديدة إلى محفظة «دبي ريتيل» المتنامية، لترفع إجمالي عدد مراكزها التجارية ووجهاتها للتسوق والترفيه إلى 57 وجهة في مختلف أنحاء دبي، وتعزز حضورها في أبرز مناطق النمو الاستراتيجية في الإمارة، ومن المقرر افتتاح «ذا يارد» في عام 2027، ليشكل وجهة محورية تلبي احتياجات سكان «نخلة جبل علي» المستقبلية، من خلال مزيج من تجارب التسوق والمطاعم والخدمات اليومية.

وتمتد الوجهة الجديدة، التي تتولى شركة «ماكلارين للإنشاءات» مهام المقاول الرئيس لتطويرها، على مساحة تأجيرية إجمالية تبلغ نحو 70 ألف قدم مربعة، وتضم 26 متجراً ومرفقاً تشمل مفاهيم التسوق والمطاعم واللياقة والخدمات اليومية، ومن المتوقع أن يخدم «ذا يارد»نحو 20 ألف مقيم في المجتمعات السكنية المحيطة.

وتواصل «دبي ريتيل» دعم مسيرة النمو في دبي من خلال محفظة متنوعة، تضم أبرز وجهات التسوق والترفيه التي تلبي احتياجات السكان والزوار على حد سواء.