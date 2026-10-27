«نخيل» ترسي عقداً بـ 950 مليون درهم في جزر دبي

أعلنت «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن ترسية عقد إنشاءات بقيمة تجاوز 950 مليون درهم على «شركة بارك واي العالمية للمقاولات»، لتنفيذ أعمال بناء المرحلتين الثانية والرابعة من مشروع «باي غروف ريزيدنسز» في جزر دبي.

ويشمل العقد بناء 617 وحدة سكنية تتنوع بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف نوم، موزعة على ثمانية مبانٍ، بما في ذلك الطوابق السفلية والبنية التحتية المرتبطة بالمشروع، إلى جانب المرافق الرئيسة للسكان، وحمامات السباحة، والملاعب الرياضية، ومركز اللياقة البدنية.

وتشمل المرحلة الثانية إنشاء أربعة مبانٍ تضم 360 وحدة سكنية، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء الرئيسة فيها أواخر عام 2028، بينما تتألف المرحلة الرابعة من أربعة مبانٍ تضم 257 وحدة، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء الرئيسة فيها بحلول الربع الثاني من عام 2029.

ويأتي هذا العقد بعد ترسية «نخيل» أخيراً عقداً بقيمة تجاوز 800 مليون درهم لتنفيذ 537 منزلاً موزعة على سبعة مبانٍ ضمن المرحلتين الأولى والثالثة. وبذلك يغطي العقدان معاً 1154 وحدة سكنية في «باي غروف ريزيدنسز»، موزعة على 15 مبنى، وبقيمة إجمالية تجاوز 1.75 مليار درهم لعقود الإنشاءات الرئيسة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «يمثل هذا العقد خطوة مهمة أخرى في مسيرة تنفيذ مشروع (باي غروف ريزيدنسز)، ويوفر إطاراً واضحاً لإنجاز 617 منزلاً إضافياً، وإلى جانب العقد السابق للمرحلتين الأولى والثالثة، يعكس هذا الاستثمار التزام (نخيل) بتطوير مجمع سكني متكامل ودعم النمو طويل الأمد لجزر دبي، وينصب تركيزنا على تسليم منازل ومرافق ومساحات عامة عالية الجودة، تسهم في ترسيخ مكانة المشروع وجهةً سكنيةً تتمتع بإطلالة بحرية متميزة».

من جانبه، قال المدير الشريك في شركة «بارك واي العالمية للمقاولات»، طارق زعبي: «نفخر بشراكتنا مع (نخيل) في تنفيذ المراحل المقبلة من مشروع (باي غروف ريزيدنسز)، ويركز فريقنا على إنجاز الأعمال بكفاءة ووفق أعلى معايير السلامة والجودة، مع ضمان التنسيق السلس بين مختلف الأطراف والالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للمشروع».