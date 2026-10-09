«نخيل»: عقد لتأهيل 3 كيلومترات من الساحل الغربي لـ «جزر دبي»

أرست شركة «نخيل» العقارية، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عقداً على «شركة مار للمقاولات البحرية والبناء» لتنفيذ الأعمال البحرية والشاطئية في الجزيرة «B» من جزر دبي.

وأفادت الشركة، في بيان، أمس، بأن من المقرر الانتهاء من هذه الأعمال بحلول الربع الرابع من عام 2027، وستسهم في إضافة 320 متراً إلى الواجهة الشاطئية بالقرب من مجمع «باي فيلاز»، وتأهيل نحو ثلاثة كيلومترات من الخط الساحلي الغربي للجزيرة، ويتضمن نطاق العمل بناء حواجز أمواج جديدة، وإزالة الحواجز الصخرية الحالية وإنشاء شاطئ جديد بالقرب من مجمع «باي فيلاز».

وستدعم أعمال الواجهة البحرية تنفيذ «باي فيلاز»، وهو مجمع سكني يضم 636 وحدة تتنوّع بين الفلل ومنازل «تاون هاوس» في الجزيرة «B».

وكانت «نخيل» أرست عقد إنشاءات للمشروع على «شركة فايبركس للمقاولات» بقيمة 2.6 مليار درهم في أغسطس 2025، فيما يجري الآن بالتوازي تنفيذ الأعمال البحرية والبيئة المحيطة بالواجهة البحرية. كما تأتي ترسية العقد بعد ترسية عقد على «شركة النصر للمقاولات» بقيمة 527 مليون درهم، في أبريل الماضي، لتنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية في الجزيرة «B».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «يجري تطوير مشروع (جزر دبي) لتكون وجهة تتمتع بإطلالة ساحلية متميزة، ويكون محور تصميمها تجربة السكان والزوار».

وأضاف: «استناداً إلى أعمال البنية التحتية الجارية حالياً في الجزيرة (B)، ستسهم الواجهة الشاطئية الجديدة بالقرب من مجمع (باي فيلاز) والتحسينات التي سيتم إدخالها على الخط الساحلي الغربي، في إيجاد بيئة ساحلية عالية الجودة تتطور بالتزامن مع المخطط الرئيس الشامل للمشروع».