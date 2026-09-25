مليار درهم لتنفيذ المرحلة السابعة من «ند الشبا جاردنز»

أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن ترسية عقد بقيمة تقارب مليار درهم على شركة «جي سي سي للمقاولات»، لإنشاء 272 فيلا و«منزل تاون هاوس» جديدة ضمن المرحلة السابعة من التوسعة المستمرة لمجمع «ند الشبا جاردنز» السكني.

ويتضمن العقد إنشاء 130 فيلا مكونة من أربع إلى سبع غرف نوم، و142 «منزل تاون هاوس» مكونة من ثلاث غرف نوم، إلى جانب استراحات لأحواض السباحة مع كل المرافق الأساسية وأعمال البنية التحتية ذات الصلة. وقد بدأت الأعمال الإنشائية فعلياً في الموقع، حيث من المتوقع إنجاز المشروع في الربع الثاني من عام 2028.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «يسرنا ترسية العقد الجديد بقيمة تقارب مليار درهم لتنفيذ المرحلة السابعة من مشروع (ند الشبا جاردنز)، الأمر الذي يعكس استمرار الطلب على المجمعات السكنية الفاخرة في دبي».

وأضاف: «تأتي هذه المرحلة لتعزز الثقة المتنامية في سوق دبي العقارية، وتؤكد مجدداً مكانة المدينة كوجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار. ومع توسع هذا المشروع، تواصل (مِراس) التزامها بتوفير منازل عصرية يسهل الوصول إليها وتحقق قيمة مستدامة للسكان والمستثمرين».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جي سي سي للمقاولات»، بيبين شاندران: «نؤكد التزامنا بتنفيذ أعمال هذا العقد وفق أعلى المعايير العالمية من خلال الدقة، وتوظيف أفضل الخبرات الفنية، والاهتمام التام بالتفاصيل. كما يؤكد هذا التعاون تركيزنا المشترك على التميز والموثوقية وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».

ويضم مشروع «ند الشبا جاردنز» مجموعة واسعة من المرافق المجتمعية للترفيه والاسترخاء وتعزيز اللياقة البدنية، بما في ذلك مسارات مخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، كما يتيح «ند الشبا جاردنز مول» للسكان سهولة الوصول إلى خيارات متنوعة من منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم.