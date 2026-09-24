"مِراس" ترسي عقداً بقيمة مليار درهم لتنفيذ المرحلة السابعة من مشروع "ند الشبا جاردنز"

أعلنت "مِراس"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقد بقيمة تقارب مليار درهم على شركة "جي سي سي للمقاولات" لإنشاء 272 فيلا ومنزل تاون هاوس جديدة ضمن المرحلة السابعة من التوسعة المستمرة لمجمع "ند الشبا جاردنز" السكني.

يتضمن العقد إنشاء 130 فيلا مكونة من 4 إلى 7 غرف نوم، و142 منزل تاون هاوس مكونة من 3 غرف نوم إلى جانب استراحات لأحواض السباحة مع كافة المرافق الأساسية وأعمال البنية التحتية ذات الصلة. وقد بدأت الأعمال الإنشائية فعلياً في الموقع، حيث من المتوقع إنجاز المشروع في الربع الثاني من عام 2028.

ويعكس هذا العقد التزام "مِراس" بتطوير مجمعات سكنية عالية الجودة تلبي الطلب المتنامي على منازل عائلية ذات مواقع استراتيجية يسهل الوصول إليها في دبي. ومع قربه من وسط مدينة دبي ومضمار ميدان لسباق الخيل ومطار دبي الدولي، يعد "ند الشبا جاردنز" من الوجهات السكنية المتميزة التي توفر لقاطنيها قدراً كبيراً من الخصوصية والمساحات المفتوحة مع إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من مرافق أنماط الحياة العصرية.

وتجمع الفلل ومنازل التاون هاوس الجديدة بين الطابع المعماري الحديث وأنماط الحياة العائلية العملية، حيث تمتاز بخطوط تصميم انسيابية أنيقة ومواد طبيعية ومساحات داخلية رحبة تغمرها الإضاءة الطبيعية. وتساهم هذه المرحلة في تعزيز الخيارات السكنية لمجمع "ند الشبا جاردنز" وزيادة جاذبيته لدى المشترين المحليين والدوليين الباحثين عن منازل عصرية ضمن بيئة عالية التنظيم والرفاهية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"دبي القابضة للعقارات" خالد المالك: "يسرنا ترسية العقد الجديد بقيمة تقارب مليار درهم لتنفيذ المرحلة السابعة من مشروع (ند الشبا جاردنز)، الأمر الذي يعكس استمرار الطلب على المجمعات السكنية الفاخرة في دبي. وتأتي هذه المرحلة لتعزز الثقة المتنامية في سوق دبي العقاري، وتؤكد مجدداً مكانة المدينة كوجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار. ومع توسع هذا المشروع، تواصل (مِراس) التزامها بتوفير منازل عصرية يسهل الوصول إليها وتحقق قيمة مستدامة للسكان والمستثمرين".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جي سي سي للمقاولات" بيبين شاندران: "نعتز بشراكتنا مع (مِراس) في إنجاز المرحلة السابعة من مشروع (ند الشبا جاردنز). ونؤكد التزامنا بتنفيذ أعمال هذا العقد وفق أعلى المعايير العالمية من خلال الدقة، وتوظيف أفضل الخبرات الفنية، والاهتمام التام بالتفاصيل. كما يؤكد هذا التعاون تركيزنا المشترك على التميز والموثوقية وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل".

يضم مشروع "ند الشبا جاردنز" مجموعة واسعة من المرافق المجتمعية للترفيه والاسترخاء وتعزيز اللياقة البدنية، بما في ذلك مسارات مخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى مناطق لعب للأطفال، ومرافق رياضية متعددة الاستخدامات، وأحواض سباحة، ومساحات مخصصة لممارسة اليوغا. كما يتيح "ند الشبا جاردنز مول" للسكان سهولة الوصول إلى خيارات متنوعة من منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم.

ويتميز المشروع بموقع استراتيجي لا يبعد سوى 10 دقائق تقريباً عن وسط مدينة دبي، ويسهل الوصول منه إلى مضمار ميدان لسباق الخيل، ومطار دبي الدولي، وعدد من أبرز الوجهات الترفيهية في الإمارة.