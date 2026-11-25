دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن إطلاق 216 وحدة سكنية على الواجهة البحرية ضمن مشروع «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز» في «نخلة جبل علي»، وتضم هذه الوحدات شققاً سكنية، ومنازل تاون هاوس دوبلكس، ومنازل بنتهاوس، وستشغل ثلاثة مبانٍ متدرجة تطل على الممر المائي «ذا كوف» بين السعفتين (C) و(D).

وأفادت «نخيل» بأن هذا الإطلاق يأتي بعد توالي الإطلاقات الناجحة للوحدات السكنية في «نخلة جبل علي»، ومنها 212 وحدة سكنية في أكتوبر 2025، و222 وحدة سكنية في يونيو 2026.

وتتضمن المرحلة الجديدة شققاً تراوح بين غرفة نوم واحدة وخمس غرف نوم، ومنازل «تاون هاوس» دوبلكس بأربع غرف نوم، ومنازل بنتهاوس بخمس غرف نوم.

ولفتت «نخيل» إلى مرافق متنوعة تشمل مسبحاً من طراز «إنفينيتي»، ومسبحاً للأطفال، ومساحات خضراء منسقة بعناية، وملاعب للكرة الطائرة الشاطئية، في حين تضم المرافق الداخلية نادياً اجتماعياً، وصالة رياضية، وغرفة ألعاب، ونادياً للأطفال.

وتُعد «نخلة جبل علي» جزءاً من ممر النمو الجنوبي في دبي، ويضم مخططها الرئيس سبع جزر مترابطة وشاطئاً يمتد لأكثر من 90 كيلومتراً، كما سيضم المشروع مسجداً ومركزاً تجارياً يمتد على مساحة 9000 متر مربع لخدمة مجمع الجزيرة المتنامي، وذلك بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040.