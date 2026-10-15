بقيمة 250 مليون درهم.. قصور في نخلة جبل علي مصممة للمشترين الباحثين عن عقارات جاهزة بالكامل

سيُطرح قصران فائقان الفخامة يقعان على الواجهة البحرية في مشروع نخلة جبل علي للبيع بسعر 250 مليون درهم لكل منهما عند اكتمال بنائهما، وذلك في ظل إصرار المزيد من المشترين الأثرياء للعقارات في دبي على معاينة المنزل بشكله النهائي أولاً.

ستتولى شركة "Nordic by fäm"، وهي الذراع المتخصصة في المشاريع العقارية فائقة الفخامة التابعة لشركة "أف اي أم العقارية" fäm) العقارية)، تسليم هذه القصور، في خطوة تمثل خروجاً عن نموذج البيع على الخارطة الذي طالما طبع سوق العقارات الفاخرة في دبي.

مع وصولها حالياً إلى المرحلة النهائية من التصميم، ستوفر كل فيلا فاخرة مساحة مبنية تبلغ 20,000 قدم مربع، وذلك ضمن قطعة أرض مطلة على الواجهة البحرية بمساحة 25,000 قدم مربع. وقد صُممت مساحات المعيشة بحيث تضمن أقصى قدر من الضوء الطبيعي والخصوصية وإطلالات بحرية دون عوائق، ومن المتوقع إنجاز المشروع في عام 2029.

تُعد هذه العقارات جزءاً من محفظة أوسع من المنازل الفاخرة بقيمة 3 مليارات درهم، يجري تطويرها تحت العلامة التجارية "Nordic by fäm" في مناطق متميزة بدبي، بما في ذلك الوصل وميدان، على أن تُطرح جميعها للبيع حصرياً عند اكتمال بنائها. وقد طُرح أحدث هذه العقارات للبيع مؤخراً في منطقة "الوصل" بسعر 85 مليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أف اي أم العقارية" (fäm) العقارية، فراس المسدي "من خلال إنجاز الوحدات السكنية قبل دعوة المشترين، فإننا نزيل حالة عدم اليقين التي غالباً ما تقترن بعمليات البيع قبل اكتمال البناء. فاليوم، نجد أن شريحة متزايدة من المشترين ذوي الملاءة المالية العالية الذين نتواصل معهم هم من المستخدمين النهائيين الراغبين في السكن في هذه الوحدات، وقد تغيرت أولوياتهم".

وأضاف: "إنهم ينشدون الخصوصية والتفرّد والقيمة طويلة الأمد، وتتمثل العوامل الحاسمة في التصميم المعماري وجودة البناء والتشطيبات النهائية، فهم يرغبون في معاينة المنزل بعد اكتماله قبل اتخاذ قرار الالتزام بشرائه".

يُعد الموقع الفريد لمشروع نخلة جبل علي على الواجهة البحرية أحد أكثر الفرص العقارية تميزاً وجذباً للمشترين من جميع أنحاء العالم، وفي هذا السياق، تابع المسدي قائلاً: "إن قرارنا بإنجاز قصرين فائقَي الفخامة في هذا الموقع قبل طرحهما للبيع يعكس قناعتنا الراسخة وثقتنا الكبيرة في دبي، باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات العالمية طلباً لدى فئة المشترين من ذوي الملاءة المالية العالية".

شهدت دبي طرح وحدات سكنية فائقة الفخامة بقيمة تتجاوز 140 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية. وقد ارتفع عدد صفقات بيع الفلل التي تتجاوز قيمتها 40 مليون درهم من 27 صفقة في عام 2020 إلى 282 صفقة في عام 2025، حيث قفزت قيمة المعاملات بنسبة تزيد قليلاً عن 1,520% خلال هذه الفترة، لتصعد من 1.36 مليار درهم إلى 22.05 مليار درهم.

وظل الطلب في فئة العقارات فائقة الفخامة قوياً هذا العام، إذ شهد النصف الأول من عام 2026 بيع 197 فيلا بقيمة تتجاوز 40 مليون درهم للواحدة، وبإجمالي قيمة صفقات بلغ 14.24 مليار درهم.

تقع أحدث فيلا فاخرة أنجزتها شركة "Nordic by fäm" في منطقة الوصل، على بعد دقائق من وسط مدينة دبي (داون تاون دبي). وكانت الشركة قد باعت سابقاً منزلين آخرين ضمن المحفظة نفسها في المنطقة ذاتها، بقيمة 61.5 مليون درهم و76 مليون درهم.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تطرح شركة "fäm Luxe"، الشريك الحصري للمبيعات لشركة "Nordic by fäm"، قصراً فخماً ومميزاً تبلغ مساحته المبنية 35 ألف قدم مربع، للبيع بسعر 275 مليون درهم عند اكتمال العمل فيه العام المقبل، علماً أن هذا القصر قيد التطوير حالياً في منطقة ميدان.

تتميز هذه المساكن بتصميمها الاسكندنافي البسيط، واهتمامها الدقيق بالتفاصيل، واستخدامها مواد عالية الجودة تدوم طويلاً. يُصمم كل مسكن ويُبنى بشكل فردي من دون استخدام قوالب جاهزة، مما يجعل كل منزل فريداً من نوعه. وتشمل وسائل الراحة الفاخرة دور سينما احترافية، ومنتجعات صحية خاصة مزودة بجاكوزي وغرف بخار وتدليك، وصالات رياضية، ومساحات معيشة داخلية وخارجية واسعة.