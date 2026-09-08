«مِراس» ترسي عقداً لأعمال البناء في «سيتي ووك كريستلين»

أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، ترسية عقد رئيس لأعمال البناء بقيمة تتجاوز 590 مليون درهم على «شركة بارك واي العالمية للمقاولات»، لتنفيذ 394 شقة موزعة على أربعة مبانٍ سكنية، في إطار المرحلة الثالثة من مشروع «سيتي ووك كريستلين»، مؤكدة بدء أعمال البناء بالفعل، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول الربع الثالث من عام 2028.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «يعكس التوسع المستمر لمشروع (كريستلين) الطلب المتواصل على أسلوب الحياة الحضرية، القائمة على التصميم المتميز في قلب دبي، وتمثل ترسية عقد البناء الرئيس هذا خطوة متقدمة في تنفيذ المرحلة التالية، استناداً إلى ما تتميز به (سيتي ووك) من مزيج فريد يجمع بين المنازل عالية الجودة وبيئة حضرية راسخة يسهل التنقل فيها سيراً على الأقدام، فيما سيظل تركيزنا منصباً على التنفيذ المنضبط والجودة المستدامة».

من جانبه، قال المدير الشريك في «بارك واي العالمية للمقاولات»، طارق زعبي: «فخورون بتعزيز شراكتنا مع (مِراس) من خلال تنفيذ أحدث مرحلة من مشروع (سيتي ووك كريستلين)، وتركز فِرَقنا خلال العمل على الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة وإدارة البرنامج طوال فترة تنفيذ البناء، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا التقنية في دعم المشروع والإسهام في التطوير المستمر لإحدى أبرز الوجهات الحضرية في دبي».

ويأتي تصميم مشروع «كريستلين» ليكون امتداداً لبيئة «سيتي ووك» الحضرية الملائمة للمشاة، حيث يجمع بين المنازل العصرية والمساحات المفتوحة ذات المناظر الطبيعية والملامح المائية المميزة، وسيتمتع سكان المجمع السكني بمرافق متنوعة تشمل حمامات سباحة، ومرافق رياضية، ومركزاً للياقة البدنية، ونادياً عائماً، وسينما في الهواء الطلق، إضافة إلى مجموعة «سيتي ووك» المتكاملة من متاجر التجزئة والمطاعم وأماكن الترفيه والمساحات العامة.