«دبي المالي» يربح 9.6 مليارات درهم في أسبوع

شهدت تعاملات أسواق المال المحلية أداء متبايناً على مدار جلسات الأسبوع الماضي، حيث سجلت ثلاث جلسات ارتفاعات طفيفة قابلتها جلستان من الانخفاض الطفيف أيضاً، إلا أن الزخم الأكبر كان في سوق دبي المالي الذي شهد زيادة في القيمة السوقية للأسهم المدرجة بقيمة 9.6 مليارات درهم، لتصل بنهاية جلسة أمس إلى مستوى 956.6 مليار درهم، مقارنة مع 947 مليار درهم نهاية الأسبوع قبل الماضي، فيما استقرت القيمة السوقية لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى الأسبوع قبل الماضي دون تغيير بقيمة 2.971 تريليون درهم.

ونتيجة التباين في الأداء صعوداً وهبوطاً جاءت محصلة ارتفاع المؤشر العام لسوق دبي على مدار الأسبوع بتسع نقاط فقط، تعادل ارتفاعاً بنسبة 0.2%، وهي النسبة ذاتها التي ارتفع بها المؤشر خلال جلسة أمس منفردة، ليغلق عند مستوى 5464 نقطة. وبحسب بيانات السوق لجلسة أمس أيضاً، ارتفعت أسهم 18 شركة من أصل 52 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 21 شركة، وبقيت 13 شركة على ثبات.

وشهد سوق دبي المالي أمس، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة 21.6 مليون درهم تمت على خمسة ملايين سهم، بما نسبته 5% من رأسمال الشركة بسعر 5.4 دراهم للسهم.

أما مؤشر سوق أبوظبي، فارتفع خلال الأسبوع الماضي، بمقدار 11 نقطة، منهياً تعاملات أمس عند مستوى 9665 نقطة، توازي 0.1%، مقارنة بنهاية الأسبوع قبل الماضي.

وخلال جلسة أمس، أغلق المؤشر العام منخفضاً بشكل طفيف وبواقع نقطتين عند مستوى 9665 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم. ومن أصل 90 شركة تم تداول أسهمها ارتفعت أسهم 35 شركة، بينما انخفضت أسهم 38 شركة، وبقيت 17 شركة على ثبات.